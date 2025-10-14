search
14.10.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη μέχρι να πάψει η ισραηλινή κατοχή

Συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, Βαρσέν Αγαπεκιάν Σαχίν, είχε σήμερα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην πρεσβεία της Παλαιστίνης.

Ο κ. Κουτσούμπας εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον παλαιστινιακό λαό, «μέχρι να πάψει η ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη, και να υπάρχει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμα εκ μέρους του ΚΚΕ ο Γιώργος Μαρίνος, βουλευτής και μέλος του ΠΓ της ΚΕ και ο Ηλίας Νασίρ, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ.

Δημήτρης Κουτσούμπας: Είμαστε στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού

Προσερχόμενος στη συνάντηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η αλληλεγγύη μας είναι δεδομένη απέναντι στον παλαιστινιακό λαό. Σήμερα εξακολουθούμε να είμαστε σε ετοιμότητα, να συνεχίζουμε να εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να πάψει η ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη, στα παλαιστινιακά εδάφη, να πάψουν οι εποικισμοί, να γυρίσουν όλοι οι φυλακισμένοι στα σπίτια τους και οι αποκλεισμένοι στις εστίες τους, και, βεβαίως, να υπάρχει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

»Σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού και σε ετοιμότητα για την υλοποίηση όλων αυτών που στα λόγια μέχρι στιγμής έχουν εξαγγελθεί».

