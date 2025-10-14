ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

Πίσω από το δικαίωμα της σιωπής «καλύφθηκε» ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ελευθέριος Ζερβός για τους διαλόγους της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στους οποίους κατείχε «πρωταγωνιστικό ρόλο».

«Κάνω χρήση του δικαιώματός μου περί σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης στο κομμάτι των διαλόγων», είπε στην κατάθεσή του πυροδοτώντας θυελλώδεις αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ευτελισμό της διαδικασίας κατήγγειλαν τα κόμματα που άκουσαν τον Ελευθέριο Ζερβό να απαντάει στις ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη και μετά να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής, αποφεύγοντας να απαντήσει σε κρίσιμες ερωτήσεις.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των συνομιλιών όπου φέρεται να συμμετέχει, και επιχειρώντας να αποδυναμώσει τη σοβαρότητα των διαλόγων, μίλησε για «πίεση» και «εκφράσεις που ίσως παρεξηγήθηκαν».

«Μιλούσα με εκατοντάδες παραγωγούς κάθε μέρα. Δεν μπορώ να παρέχω πληροφορία ή επεξήγηση σε διάλογο που δεν γνωρίζω», υποστήριξε.

«Δεν είναι δυνατόν α λα καρτ δικαιώματα της σιωπής. Τα πρώτα 10 λεπτά να απαντάει ο μάρτυρας και τα επόμενα 10 λεπτά να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής κι ότι δεν θυμάται τις συνομιλίες», είπε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης και συμπλήρωσε πως προτάθηκε η αναβολή εξέτασης του μάρτυρα, προκειμένου να τού γνωστοποιηθούν οι συνομιλίες.

«Οι κομματάρχες της ΝΔ έπαθαν (επιλεκτική) αμνησία και απαξιώνουν την Εξεταστική Επιτροπή», ανέφεραν πηγές της Κουμουνδούρου και πρόσθεταν πως «ο «άνθρωπος» του Αυγενάκη στην Κρήτη και κατά παραδοχή του στέλεχος της ΝΔ (αντιπρόεδρος στην Νομαρχιακή Ηρακλείου), Ελευθέριος Ζερβός, που μοίραζε τα στρέμματα σαν να είναι τσιφλίκι του, ξαφνικά έπαθε απώλεια μνήμης. Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλέστηκε το δικαίωμά του «στη σιωπή και τη μη αυτοενοχοποίηση» για να μην απαντήσει σε καμία ερώτηση της αντιπολίτευσης σχετικά με τις ανατριχιαστικές και αποκαλυπτικές συνομιλίες του, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σε ρόλο ασπίδας, όπως σχολιάστηκε από την αντιπολίτευση, ο Μακάριος Λαζαρίδης προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα, μιλώντας για «σόου της αντιπολίτευσης χωρίς ουσία».

Ο κ. Ζερβός νωρίτερα,όταν ρωτήθηκε για πιθανή παρέμβασή του στους ελέγχους στα Ζωνιανά, αρνήθηκε τα πάντα, υποστηρίζοντας πως «ουδέποτε εμπόδισε ή επίσπευσε έλεγχο». Ωστόσο, η απάντησή του άφησε κατά την αντιπολίτευση πολλά ερωτηματικά, καθώς ο ίδιος παραδέχθηκε πως είχε «συχνές επαφές» με τοπικούς παράγοντες, «έστελνε αιτήματα» και «μιλούσε με όλους», μεταξύ αυτών και Κρητικούς παραγωγούς.

Ελ. Ζερβός : Ουδέποτε διεκόπη ο έλεγχος, ο έλεγχος έγινε επί ημερών μας και υπήρξαν και ευρήματα. Ο έλεγχος στα Ζωνιανά έγινε. Τηρήσαμε τα νόμιμα. Ουδέποτε ανακόψαμε, ούτε επισπεύσαμε.

Σε ερώτηση αν έδωσε οδηγίες ή προνόμια σε συγγενικά πρόσωπα, επικαλέστηκε παραδείγματα από την ίδια του την οικογένεια, λέγοντας πως «οι γονείς του έλαβαν νόμιμες επιδοτήσεις». Η επίκληση προσωπικών παραδειγμάτων αντί συγκεκριμένων στοιχείων προκάλεσε δυσφορία στους βουλευτές, που θεώρησαν πως ο μάρτυρας αποφεύγει να απαντήσει στην ουσία.

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του πως δεν γνωρίζει να έχει γίνει κάτι παράνομο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο ήταν ο ίδιος εκεί.

Μιλένα Αποστολάκη: Τι είστε; Broker;

Αντιμέτωπο με τα επίμαχα αποσπάσματα τον έφερε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, ρωτώντας τον ευθέως: «Τι είστε; Broker; Μεσάζοντας βοσκοτόπων; Πώς τα μοιράζετε έτσι λες και είναι τσιφλίκια σας;».

Η ερώτηση έμεινε ουσιαστικά αναπάντητη, με τον Ζερβό να περιορίζεται στη γενική απάντηση ότι «η μεταβίβαση βοσκοτόπων είναι νόμιμη διαδικασία».

Οι σχέσεις με Αυγενάκη

Ο μάρτυρας χαρακτήρισε «φιλική και κοινωνική» τη σχέση του με τον πρώην υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δραστηριοποιήθηκε στο παρελθόν με την ΟΝΝΕΔ. Ο ίδιος διέψευσε ωστόσο, ότι λειτουργούσε ως «κομματάρχης» του Αυγενάκη, ενώ δεν αρνήθηκε ότι γνωρίζει πρόσωπα που εμπλέκονται στις συνομιλίες της δικογραφίας, όπως τον Γρύλο Παπαδάκη και την οικογένεια Ξυλούρη.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η ένοχη σιωπή του κ. Ζερβού

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ζέρβο να επιλέγει πότε θα απαντά σε ερωτήσεις και πότε θα επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.

Επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής για να μην σχολιάσει όλα όσα έλεγε στις επισυνδέσεις με τους συνομιλητές του, την ώρα που απαντούσε κανονικά στις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας άλλωστε δεν έκρυψε την στενή του σχέση με τον κ. Αυγενάκη και ότι ήταν μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΝΟΔΕ Ηρακλείου και ότι αυτές του ιδιότητες οδήγησαν στον διορισμό του.

Ο κ. Ζερβός δεν αμφισβήτησε τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, απλώς δήλωσε ότι «δεν τους θυμάται». Δεν θυμόταν συνομιλίες εκατοντάδων σελίδων στις οποίες φαίνεται να συντηρεί ένα δίκτυο εξυπηρετήσεων στο οποίο είχε κεντρικό ρόλο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αυγενάκης.

Ο πρώην Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις συνομιλίες του με ιδιώτες που αναζητούσαν βοσκοτόπια στη Θεσσαλία ιδιώτες που τελούσαν υπόδικοι και τελικά καταδικάστηκαν. Δεν απάντησε για τη σχέση του με προέδρους Ομάδων ΚΥΔ, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούν ως κομματικά δίκτυα της Νέας Δημοκρατίας.

Παραδέχθηκε ότι τους γνώριζε, ωστόσο «είχε σβήσει» από τη μνήμη του τις εκατοντάδες συνομιλίες που είχε μαζί τους. Και, φυσικά, δεν τόλμησε να απαντήσει στο ερώτημα «του ενός εκατομμυρίου»: ποιος είναι ο «Μάκης» που αναφέρεται στις συνομιλίες και ποιο ρόλο διαδραματίζει στις πολιτικές συναλλαγές. Παρά τους διαλόγους που διαβάστηκαν από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ζερβός δεν απάντησε αν υπήρξαν παρεμβάσεις σε πληρωμές και δεσμευμένα ΑΦΜ συγγενικών προσώπων. Απάντησε όμως σε πολύ ειδική ερώτηση για τις πληρωμές του πατέρα του και της μητέρας του πράγμα που σημαίνει ότι είχε πλήρη γνώση των διαλόγων.

Δεν διευκρίνισε αν ενεργούσε ως «μεσολαβητής» που έβρισκε βοσκοτόπια και τα μοίραζε, όπως φαίνεται από τους διαλόγους της δικογραφίας. Δεν έδωσε καμία απάντηση για την συνεχή επικοινωνία του με πρόσωπα που φαίνεται να δρουν με πολιτικές εντολές, παρεμβαίνοντας στις υπηρεσίες του Οργανισμού. Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε εις βάθος γνωριμία με τον κ. Γ Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο Φραπέ, όταν από τους του ατέλειωτους διαλόγους του όπως προκύπτει από την δικογραφία, προκύπτει ένα διαρκές «πάρε δώσε».

Η σιωπή του κ. Ζερβού είναι παραδοχή ενοχής. Δεν πρόκειται να δραπετεύσει από την οφειλόμενη στην κοινωνία και στους έντιμους αγρότες λογοδοσία.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Απώλεια μνήμης έπαθε ξαφνικά ο πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

«Οι κομματάρχες της ΝΔ έπαθαν «επιλεκτική» αμνησία και απαξιώνουν την Εξεταστική Επιτροπή» ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση του πρώην Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από 23/1/2024/ έως 31/1/2025, Ελευθέριου Ζερβού.

«Ο «άνθρωπος» του Αυγενάκη στην Κρήτη και κατά παραδοχή του στέλεχος της ΝΔ (αντιπρόεδρος στην Νομαρχιακή Ηρακλείου), Ελευθέριος Ζερβός, που μοίραζε τα στρέμματα σαν να είναι τσιφλίκι του, ξαφνικά έπαθε απώλεια μνήμης. Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλέστηκε το δικαίωμά του «στη σιωπή και τη μη αυτοενοχοποίηση» για να μην απαντήσει σε καμία ερώτηση της αντιπολίτευσης σχετικά με τις ανατριχιαστικές και αποκαλυπτικές συνομιλίες του, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι «με την κάλυψη του «γαλάζιου» προεδρείου της Επιτροπής, ο κ. Ζερβός αρνήθηκε με κυνισμό την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να λάβει σήμερα γνώση των συνομιλιών, τις οποίες (υποτίθεται ότι) δεν θυμάται».

« Εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να καλύψει τον εαυτό του και τους «γαλάζιους» εμπλεκόμενους στο οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παριστάνει ξανά τον μάρτυρα μόνο όταν ερωτάται από βουλευτές του κόμματός του, της ΝΔ.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που στις συνομιλίες θυμίζει άνθρωπο του περιθωρίου, εμφανίστηκε σήμερα με το κοστούμι του τεχνοκράτη και του «νέου ανθρώπου» που κλήθηκε από το επιτελικό κράτος να συμβάλει δήθεν στον εκσυγχρονισμό του δημοσίου. Με άλλα λόγια στο… στήσιμο του ρουσφετολογικού μηχανισμού της ΝΔ στην Κρήτη», υποστήριξαν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Οι παρεμβάσεις του, όπως αποδεικνύουν οι συνομιλίες που «δεν θυμάται» ο κ. Ζερβός, συνίσταντο ιδίως στην εκ των προτέρων ενημέρωση των ελεγχόμενων για τους επικείμενους ελέγχους, ώστε εκείνοι να προλάβουν να «προετοιμαστούν» καταλλήλως, συγκεντρώνοντας, για παράδειγμα, το αναγκαίο ζωικό κεφάλαιο που υπολείπεται- σε σχέση με το δηλωθέν- από τρίτους κτηνοτρόφους και τοποθετώντας τα απαραίτητα ενώτια στα ζώα. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις φέρεται να φροντίζει να επικοινωνεί απευθείας με τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας τους να παρακάμψουν τους ελέγχους ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να τους καθυστερήσουν ή έστω να είναι «επιεικείς» κατά τις διαπιστώσεις τους».

«Ο κ. Ζερβός φέρεται να παρέχει συμβουλές, που -κατά τη δικογραφία της ΕΡΡΟ- «δεν συνάδουν με τα καθήκοντα και τον ρόλο του», ενώ εμφανίζεται να συμβουλεύει και για το είδος της εξαπάτησης που είναι προτιμότερη για να αποφύγει τυχόν συνέπειες όποιος λάβει παρανόμως χρήματα!

Όλα αυτά είναι που θέλει να κρύψει από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και τον ελληνικό λαό που παρακολουθεί σε απευθείας μετάδοση την κοροϊδία εντός του ελληνικού κοινοβουλίου», κατέληξαν οι ίδιες πηγές.

Λαζαρίδης: «Η υποκρισία της αντιπολίτευσης ξεπέρασε κάθε προηγούμενο»

«Η υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης ξεπέρασε σήμερα κάθε προηγούμενο» δήλωσε ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μ. Λαζαρίδης:

«Καταγγέλλουν τον μάρτυρα, τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Ζερβό, ότι δεν απαντάει στα ερωτήματα τους. Όταν, ήδη, έχει συμπληρώσει πάνω από τρεις ώρες κατάθεσης, και έχει απαντήσει στα ερωτήματα όλων των εισηγητών και βεβαίως και της κας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και του κ. Κόκκαλη από το ΣΥΡΙΖΑ» σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης.

