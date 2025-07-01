ΟΠΕΚΕΠΕ, νέοι απολαυστικοί διάλογοι: «Να γαμ@@εί ο υπουργός, με βάνει και κάνω μήνυση της Τυχεροπούλου – γίνεται της που@@νας με τα ζα»

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι που αποτυπώνουν τον μηχανισμό του σκανδάλου που είχε στηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται στο φως. Οι νέοι διάλογοι περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή και η οποία οδήγησε στις εκπαραθυρώσεις του Μάκη Βορίδη και τριών υφυπουργών.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε έναν από τους διαλόγους ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ελευθέριος Ζερβός φέρεται να φέρνει σε επαφή τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνου Γιώργο Βενιεράκη με τον ιδιοκτήτη του Κέντρου Υποδοχής (ΚΥΔ) στη Λάρισα Ηλία Καλφούντζο.

ΕΛ. ΖΕΡΒΟΣ : Αυτός είναι φίλος του Λευτέρη. Κανονικός φίλος του Λευτέρη

Γ. ΒΕΝΙΕΡΑΚΗΣ : Να πεις στον Καλφούντζο να πάρουν οι Ζωνιανοί τα δικαιώματα με 10 ευρώ και να σου κανονίσω εγώ να τα πουλήσουν με 30 ευρώ

ΕΛ. ΖΕΡΒΟΣ : Μιλήστε μαζί και κανονίστε τα όλα.

«Ο Παπαδάκης Γρύλλος ο γκεσταμπίτης με έδωσε»

Σε άλλο διάλογο με ημερομηνία 15/11/2024 ο γνωστός με το προσωνύμιο «φραπές» Γιώργος Ξυλούρης συνομιλεί με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ελευθέριο Ζερβό.

Γ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ : Αν εθαρείται, εγώ επί ΣΥΡΙΖΑ, επάλευα.

ΕΛ. ΖΕΡΒΟΣ : Εγώ σου είπα να κάνω τον έλεγχο;

Γ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ : Γιατί ήθελες εσύ να μου κάνουν έλεχγο, επειδή είμαι κοντά στον υπουργό; Να γαμηθεί ο υπουργός και όλοι. Και καταστράφηκα απίς και μηκε ο Αυγενάκης. Με βάνει και κάνω της Τυχεροπούλου μήνυση. Ο Παπαδάκης Γρύλλος ο γκεσταμπίτης με έδωσε.

«Γίνεται της που@@ν@ς με τα ζα»

Ανήσυχος από τους ελέγχους φέρεται να είναι σε επικοινωνία που είχε με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ελευθέριο Ζερβό, ο Γρύλλος Παπαδάκης. Ο κοριός της ΕΛΑΣ κατέγραψε τη συνομιλία Παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31/12/2024)

ΕΛ. ΖΕΡΒΟΣ: Λοιπόν ο έλεγχος είναι αναπόφευκτος. Έκανα μια κουβέντα, έβαλα τον Κ. μπροστά, δεν. Προσπαθώ να δω τώρα τι κλιμάκιο θα κατέβει. Ποιοι θα κατέβουν, πώς είναι. θέλω να δεις τι θα κάνεις. Θα μιλήσω και με τον Τρουλλινό και θα σου πω.

ΓΡ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Μίλησα με τον Ζ. έχει ραντεβού με Μπαμπασίδη, θα μιλήσουνε.

ΕΛ. ΖΕΡΒΟΣ: Θα τον πάρω τηλ και θα σου πω.

ΓΡ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Κάτω γίνεται πες της πουτάνας το εξάσατε.

ΕΛ. ΖΕΡΒΟΣ: Εντάξει. 6 μήνες από παντού.

ΓΡ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Φίλε, εγώ το θεωρώ πες ότι είναι.

ΕΛ. ΖΕΡΒΟΣ: Τι να κάνω τώρα; Δε μπορώ αλλιώς.

ΓΡ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Μπράβο αλλά πες του και’ συ γιατι εγώ του πα. Εγώ θεωρώ του λέω Γιάννη είναι σκόπιμο. Για να φάνε τους ψήφους του Γιάννη Κεφαλογιάννη. Τώρα από εκεί και πέρα ξες.

ΕΛ. ΖΕΡΒΟΣ: Αυτό! Θα τον φοβερίσω εγώ.

ΓΡ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Μίλησα πες και με τον Γρύλλο και στο χωριό με ορισμένους, μη βάλεις το όνομά μου γίνεται πες κακός χαμός.

Αρχές του έτους, στις 3 και 4 Ιανουαρίου, Κυριάκος Μπαμπατσίδης και το μέλος του ΟΠΕΠΕΚΕ Γιάννη Γλετζάκη συζητούν για τους επικείμενους ελέγχους με τον δεύτερο να αναφέρει πως «γίνεται της π@#τάνας με τα ζα».

Κ. ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: Έλα, τι κάνεις; Τώρα εγώ σε πήρα για το εξής. Την Τρίτη, την Τετάρτη θα κάνουμε έλεγχο κάτω εκεί στο Ρέθυμνο. Στο Μυλοπόταμο. Αυτό, πώς το λέτε;

Γ. ΓΛΕΤΖΑΚΗΣ: Ναι, Ζωνιανά.

Κ. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΔΗΣ: Ναι, Ζωνιανά και τα λοιπά. Να έχεις υπόψη σου κι εσύ.

Οι δυο τους επικοινώνησαν μια ημέρα αργότερα, στις 04/01/2025.

Γ. ΓΛΕΤΖΑΚΗΣ: Έχω μια ανησυχία. Λαμβάνω κάποια τηλέφωνα. Από τον έλεγχο, με τους ελέγχους. Μπορούμε να τον επάμε κανά μήνα πίσω; Γίνεται της π@#τάνας με τα ζα.

Κ. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΔΗΣ: Γιάννη άκουσέ με. Αυτός ο έλεγχος έχει πάει και στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και παντού.

Γ. ΓΛΕΤΖΑΚΗΣ: Πάρε με στο WhatsApp.

«Αυτός άμα δεν τα πάρει, δε φτιάχνει δουλειά»

Λίγες ημέρες νωρίτερα (21/12/2024) ο Γιώργος Ξυλούρης συνομιλεί με πρόσωπο με τα αρχικά Κ.Π. κάνοντας αναφορά στον γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Γ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δευτέρα, Τρίτη να… και κάτι του’ πα για τον Μπαγινέτα ότι με έκοψε και μου λέει “έχω πολλά παράπονα απ’όλους”, μου λέει. Αυτός μου λέει άμα δεν τα πάρει, δε φτιάχνει δουλειά.

Κ.Π.: Α να μπράβο, ωραίος, ρε μου το πε κι εμένα αυτό ρε.

Γ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Και του λέω, είναι δυνατόν να τα πάρει από μένα του λέω; Μόνο καμιά γεμιστήρα του λέω μπορεί να πάρει ο Μπαγινέτα. (γέλια).

Ένα μήνα νωρίτερα (11/11/2024) ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ συνομιλεί με αγροτοσυνδικαλιστή με τα αρχικά Α.Γ.

Κ. ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: Αυτό το παιδί θα του το φτιάξω, απλώς ρε συ εντάξει. Το κατάλαβες, δεν…

Α.Γ..: Ναι, ναι.

Κ. ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: Ναι. Ντάξει. Δεν ήθελα τώρα, επειδή ήταν και ο άλλος μπροστά. Θα του αφαιρέσω εγώ το τεμάχιο για να είναι εντάξει.

Α.Γ: Σ’ ευχαριστώ.

Ο Δημήτρης Μελάς, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από πρόταση του τότε υπουργού Σπήλιου Λιβανού καταγράφεται σε διάλογο να αναφέρει σε αγροτοσυνδικαλιστή: «Εκείνο με το γάιδαρο θα το κάνουμε, αλλά θα του μηδενίσουμε τα ζώα. Δε θα φαίνεται ότι έχει γάιδαρο».

