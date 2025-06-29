search
29.06.2025 12:44

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» που ήθελε να διώξει την Παπανδρέου και ο μπλε ταύρος που δώρισε στον Βορίδη – Δεν ξέρει τίποτα, δηλώνει τώρα

29.06.2025 12:44
xylouris

Από τα πιο απίστευτα σκηνικά που περιγράφονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι οι τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε ο αγροτοσυνδικαλιστής της ΝΔ Γιώργος Ξυλούρης με στελέχη του Οργανισμού, απειλώντας συχνά θεούς και δαίμονες.

Ο γαλάζιος παράγοντας φέρει το παρατσούκλι «Φραπές» και τα όσα λέει σε κάποιες συνομιλίες είναι… περιβόλι.

Μάλιστα είναι ο άνθρωπος που ακούγεται σε διαλόγους να ζητά αντικατάσταση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στην Ελλάδα, Πόπης Παπανδρέου:

«Μου είπε ο Μάκης, “στείλτον σε μένα αύριο, σήμερα δηλαδή. Και πήρε και τον Φλωρίδη. Aν δεν ξεκωλώσουν τώρα την Ευρωπαία Εισαγγελέα Παπανδρέου από εκεί έχουμε θέμα. Κατάλαβες;».

Προφανώς είχε αντιληφθεί ότι έρχεται τσουνάμι και πως η κατάσταση θα εξελιχθεί σε βάρος του κυκλώματος, γι’ αυτό και προβάλλει αυτή την αξίωση, που είναι έτσι κι αλλιώς μία εφιαλτική, αν και μάλλον ενδεικτική της λειτουργίας του γαλάζιου παρακράτους, ιδέα.

Στην τηλεόραση του ALPHA ισχυρίστηκε ότι «έστησαν μηχανές κατά των Κρητικών» και έκανε λόγο πρόκειται για «κάποια παράσταση που πρέπει να τελειώσει».

Δηλώνει δε, ότι δεν θυμάται τίποτε, ούτε μπορεί να απαντήσει για κάτι «που δεν έχω δει επίσημα, ακούω και ενημερώνομαι τώρα και καιρούς, με το προσωνύμιο, εχθές ανέφεραν το όνομά μου επίσημα, υπάρχουν διάλογοι, αυτά που έχουν αναφέρει, ούτε για Μάκη, ούτε για κύριο Φλωρίδη, ούτε για συγκεκριμένα πράγματα, θυμάμαι να έχω πει εγώ. Τι έχουν βάλει μέσα στις συνομιλίες… δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί πέρα»!

Παραδέχεται ότι μιλούσε με πολλούς υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αγνοεί «αν είναι προϊστάμενοι, διευθυντές ή θυρωροί δεν το γνωρίζω. Συναλλαγές τηλεφωνικές είχαμε, για να λύσουμε προβλήματα των παραγωγών….».

Ο Γιώργος Ξυλούρης φαίνεται ότι ήταν εξαιρετικά στενός άνθρωπος του Μάκη Βορίδη. Και γι’ αυτό επιδείκνυε τόσο θράσος και αλαζονεία, καθώς αντλούσε δύναμη από τη σχέση του αυτή.

Για παράδειγμα, ο διάλογος που είχε με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη, είναι ενδεικτικός της νοοτροπίας και της διαφθοράς:

–      Γεώργιος Ξυλούρης σε Κυριάκο Μπαμπασίδη: «Εφόσον στέκει το Μαξίμου και στέκει και ο Μάκης είσαι βράχος που δεν πέφτει. Λοιπόν πάτα εκεί να τα γ@-@σεις όλα».

Ο μπλε …ταύρος

Η στενή σχέση με τον Μάκη Βορίδη τεκμαίρεται κι από ένα άλλο, πρωτοφανές γεγονός, που δείχνει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είχε το κράτος ως ιδιοκτησία.

Το 2022, ο Γιώργος Ξυλούρης με τον αδελφό του Νίκο, είχαν την ιδέα να… δωρίσουν στον τότε υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη ένα έργο του Κωστή Γεωργίου, που απεικόνιζε έναν… μπλε αναβάτη να τιθασεύει έναν… μπλε ταύρο.

Ο κ. Βορίδης θεώρησε σωστό, για να τιμήσει προφανώς τους φίλους του από την Κρήτη, να το τοποθετήσει στο προαύλιο του υπουργείου.

Και μάλιστα ακόμα κοσμεί το χώρο αυτό το δώρο των Ξυλούρηδων. Αλήθεια, θα το κρατήσουν για πολύ εκεί;

