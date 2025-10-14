Φάμελλος: «Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει – Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δίπλα στο λαό που αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο πλευρό των εργαζομένων και κατά του «εργασιακού μεσαίωνα» που φέρνει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για το 13ωρο, τάχθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος δίνοντας το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επανέλαβε ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο.
«Η θέση μας σήμερα είναι δίπλα στον κόσμο της εργασίας. Σε μια περίοδο, που ο εργαζόμενος και η εργαζόμενη στην Ελλάδα δουλεύουν περισσότερες ώρες από τον Ευρωπαίο πολίτη, ο μισθός δε φτάνει.
Η ακρίβεια τρώει το εισόδημα των εργαζομένων.
Σε αυτή την περίοδο ο κ. Μητσοτάκης και η κα Κεραμέως φέρνουν στην Βουλή ένα νομοσχέδιο, που ανοίγει έναν εργασιακό μεσαίωνα με 13 ώρες εργασίας, από τη νύχτα μέχρι τη νύχτα, για να μην μπορεί να ζήσει ο εργαζόμενος και η εργαζόμενη στην Ελλάδα.
Ταυτόχρονα, αυξάνονται συνεχώς τα εργατικά δυστυχήματα, γιατί η εντατικοποίηση της εργασίας δημιουργεί ακραίες συνθήκες κινδύνου στην καθημερινότητα των εργαζομένων.
Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο. Γιατί οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δικαιούνται ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη Ελλάδα, μια Προοδευτική Ελλάδα.
Η θέση μας είναι σήμερα εδώ.
Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι δίπλα στους εργαζόμενους, δίπλα στο λαό της Ελλάδας που αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον».
