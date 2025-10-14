Φάμελλος: «Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει – Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δίπλα στο λαό που αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον»

Στο πλευρό των εργαζομένων και κατά του «εργασιακού μεσαίωνα» που φέρνει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για το 13ωρο, τάχθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος δίνοντας το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επανέλαβε ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο.

Ολόκληρη η δήλωση Φάμελλου

«Η θέση μας σήμερα είναι δίπλα στον κόσμο της εργασίας. Σε μια περίοδο, που ο εργαζόμενος και η εργαζόμενη στην Ελλάδα δουλεύουν περισσότερες ώρες από τον Ευρωπαίο πολίτη, ο μισθός δε φτάνει.

Η ακρίβεια τρώει το εισόδημα των εργαζομένων.

Σε αυτή την περίοδο ο κ. Μητσοτάκης και η κα Κεραμέως φέρνουν στην Βουλή ένα νομοσχέδιο, που ανοίγει έναν εργασιακό μεσαίωνα με 13 ώρες εργασίας, από τη νύχτα μέχρι τη νύχτα, για να μην μπορεί να ζήσει ο εργαζόμενος και η εργαζόμενη στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, αυξάνονται συνεχώς τα εργατικά δυστυχήματα, γιατί η εντατικοποίηση της εργασίας δημιουργεί ακραίες συνθήκες κινδύνου στην καθημερινότητα των εργαζομένων.

Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο. Γιατί οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δικαιούνται ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη Ελλάδα, μια Προοδευτική Ελλάδα.

Η θέση μας είναι σήμερα εδώ.

Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι δίπλα στους εργαζόμενους, δίπλα στο λαό της Ελλάδας που αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον».

