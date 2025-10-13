ΟΕΝΓΕ: «Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο-έκτρωμα για το 13ωρο που ενισχύει τον εργασιακό Μεσαίωνα – Το παράδειγμα του Νοσοκομείου της Κέρκυρας»

Με βασικό αίτημα τη σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο για όλους και την απόσυρση του νομοσχεδίου που αφορά την 13ωρη καθημερινή εργασία, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) συμμετέχει δυναμικά στην αυριανή πανελλαδική απεργία που διοργανώνει η ΓΕΣΣΕ και η ΑΔΕΔΥ.

«Πετάμε στα σκουπίδια το νομοσχέδιο-έκτρωμα, δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στους αντεργατικούς νόμους της κυβέρνησης της ΝΔ που θέλουν να επιβάλλουν εργασιακό μεσαίωνα. Το νέο τερατούργημα που νομοθετείται κατά παραγγελία των επιχειρηματικών ομίλων επιβάλλει 13 ώρες δουλειάς την ημέρα στον ίδιο εργοδότη, αύξηση των ωρών της απλήρωτης δουλειάς, συμβάσεις 2 ημερών, προσλήψεις και απολύσεις με ένα SMS, κατακερματισμό της ενιαίας καλοκαιρινής άδειας, απογείωση της “ευελιξίας” και ωράριο εργασίας ανάλογα με τα “business plan” της κάθε εταιρίας», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΟΕΝΓΕ που χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο που θα συζητηθεί αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής «έκτρωμα».

Μάλιστα όπως αναφέρουν οι νοσοκομειακοί γιατροί χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των γιατρών που επέβαλε 60 ώρες δουλειά την εβδομάδα, «δήθεν με τη συναίνεση του γιατρού, διευθέτηση του μέσου εβδομαδιαίου χρόνου με περίοδο αναφοράς το 4μηνο, σπάσιμο του χρόνου εργασίας σε ενεργό και ανενεργό, με αποτέλεσμα οι εφημερίες ετοιμότητας να θεωρούνται χρόνος ξεκούρασης(!), αφού δεν προσμετρώνται στον εργάσιμο χρόνο».

Τα παράδειγμα του νοσοκομείου της Κέρκυρας

Επιπλέον η ΟΕΝΓΕ αναφέρει ότι το επιχείρημα της «σύμφωνης γνώμης» του εργαζόμενου έχει γίνει σκόνη, αφού τα «εντέλλεσθε» για υπερεφημέρευση, με το πρόσχημα των εκτάκτων αναγκών εξαιτίας της τραγικής υποστελέχωσης, είναι στην ημερήσια διάταξη:

«Γιατροί απειλούνται, όπως έγινε πρόσφατα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, να εφημερεύουν 15 ακόμα και 30 μέρες το μήνα, διαφορετικά θα τους πάνε στον εισαγγελέα! Η εντατικοποίηση της εργασίας, οι βάρδιες πρωί-νύχτα, νύχτα-απόγευμα, τα οφειλόμενα ρεπό και άδειες, είναι καθεστώς».

Οι νοσοκομειακοί γιατροί διαμαρτύρονται έντονα γιατί -όπως αναφέρουν- είναι πρόκληση να παρουσιάζεται ως «σύγχρονο» και «ελευθερία επιλογής του εργαζόμενου» η δουλειά χωρίς ωράριο, όποτε και όσο απαιτεί η εργοδοσία, η μετατροπή του ελεύθερου χρόνου, της ίδιας μας της ζωής σε «μέσο όρο» κάποιων ωρών στη διάρκεια του 4μήνου, του 6μήνου, του χρόνου, μέσω της διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Επίσης εκτιμούν ότι είναι πρόκληση ο κανόνας «1 προς 1» για τις προσλήψεις στην υγεία και την παιδεία, σε όλο το δημόσιο, που διαιωνίζει τις τραγικές ελλείψεις «γιατί διαφορετικά θα “χρεοκοπήσει η χώρα”».

Είναι πρόκληση να ψάχνουν να βρουν από που θα τα πάρουν από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, ποτέ όμως από τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές και τους βιομήχανους.

«Στις 14 Οκτώβρη οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα δίνουμε ξανά ενιαία απάντηση στην ενιαία επίθεση κράτους, κυβέρνησης, αστικών κομμάτων και Ε.Ε., που απομυζούν τις ζωές μας και μας μετατρέπουν σε μηχανές που “ζουν για να δουλεύουν”, για να αυξάνονται τα κέρδη των λίγων», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ στην ανακοίνωσή της.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου – και κυρίως η φιλοσοφία που εισάγει στον ιδιωτικό τομέα, με αυξημένη «ευελιξία», διευθέτηση του χρόνου εργασίας και ενίσχυση της μονομερούς επιβολής – αργά ή γρήγορα, θα επεκταθούν και στο Δημόσιο.

«Γιατί ήδη στην υγεία, οι υπερωρίες και οι εφημερίες είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, και αποτελούν πάγιο μηχανισμό κάλυψης μόνιμων αναγκών και διαχρονικών ελλείψεων παρά τον δήθεν έκτακτο χαρακτήρα τους.

Γιατί είναι χιλιάδες οι συνάδελφοι μας στα νοσοκομεία που δουλεύουν μέσω “εργολάβων” στα σύγχρονα δουλεμπορικά συνεργεία σίτισης, φύλαξης, καθαριότητας.

Γιατί δεν είναι όλα τα μέλη των οικογενειών μας, δημόσιοι υπάλληλοι. Κανείς δε μπορεί να στέκεται αδιάφορος όταν καταδικάζουν τους γονείς μας, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, τους φίλους μας, τους συντρόφους μας στη ζωή να βιώνουν μία εφιαλτική πραγματικότητα.

Γιατί θυσιάζουν την υγεία και την ασφάλεια, την ίδια μας τη ζωή στο βωμό των κερδών των λίγων».

Τι ζητούν οι νοσοκομειακοί γιατροί

Τα αιτήματα της ΟΕΝΓΕ είναι:

-Να αποσύρει τώρα η κυβέρνηση το αντεργατικό τερατούργημα της 13ωρης δουλειάς και της ευελιξίας! Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο για όλους!

-Όχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των γιατρών. 6ωρο-5ημερο-30ωρο. Μια εφημερία την εβδομάδα. Ρεπό αμέσως μετά από κάθε εφημερία.

-Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην υγεία. Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

-Διπλασιασμό των απολαβών των νοσοκομειακών γιατρών: 20% αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου – 14ου μισθού, διπλασιασμός ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας.

-Λεφτά για υγεία και παιδεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία.

