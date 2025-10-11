«Δωρεά οργάνων, περισσότερη ζωή»: Αυξήθηκαν οι εθελοντές δότες – Ξεπέρασαν τους 280.000 οι καταγεγραμμένοι

Στην Καλαμάτα, φιλοξενείται ο κεντρικός εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, μία πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Στη χώρα μας, 7.000 νέοι δωρητές οργάνων εγγράφηκαν μέσα σε μία εβδομάδα στο μητρώο εθελοντών, με τη διαδικασία να απλοποιείται και να γίνεται πλέον και ηλεκτρονικά.

«Έρχεται ένα email μέσω του gov.gr σε όλους τους Έλληνες πολίτες, όπου υπάρχει μια επιστολή του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και ένας σύνδεσμος όπου μπορείς να κάνεις κλικ και αν το επιθυμείς με τους κωδικούς Taxis να εγγραφείς στο Μητρώο Εθελοντών Συμπαγών Οργάνων Σώματος και να αυξήσουμε το μητρώο από τους δότες οργάνων», εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπουργός Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στον θερμό τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αγκαλιάζουν την σχετική πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας για τη δωρεά οργάνων

«Έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο. Έχουμε πάει από το ένα ρεκόρ στο άλλο», σημείωσε, ευχαριστώντας τους πολίτες που ανταποκρίνονται θετικά στην πρόσκληση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων να γίνουν δωρητές.

«Μέσα σε μία εβδομάδα, οι εγγραφές εθελοντών δοτών έφτασαν τις 10.000, όταν κάθε χρόνο δεν ξεπερνούσαν τις 2.000», επισήμανε.

Την περασμένη Δευτέρα ο 111oς δότης οργάνων στη χώρα μας χάρισε ζωή σε ασθενείς που περίμεναν για χρόνια συμβατό μόσχευμα. Συνολικά 240 άνθρωποι φέτος έλαβαν δώρο ζωής από αποβιώσαντα στην Ελλάδα, ήδη δύο περισσότεροι σε σχέση με τους 238 που μεταμoσχεύθηκαν το 2024. Αύξηση παρατηρείται και στους δωρητές μυελού των οστών.

Διαβάστε επίσης:

Έρευνα ΠΟΥ: Εννέα στους 10 υγειονομικούς πέφτουν θύματα βίας

Σύλλογος Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου: Αυθαίρετες πρακτικές στα απογευματινά χειρουργεία από τον… διοικητή

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2025: «Ψυχική Υγεία σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις» η φετινή θεματική (Video)