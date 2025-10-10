search
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

10.10.2025 15:58

Σύλλογος Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου: Αυθαίρετες πρακτικές στα απογευματινά χειρουργεία από τον …διοικητή

10.10.2025 15:58
nosokomeio_0807_1920-1080_new

Την παράνομη διεξαγωγή «απογευματινών χειρουργείων» εκτός προβλεπόμενου ωραρίου από τον διοικητή, καταγγέλλει ο Σύλλογος Νοσοκομειακών Γιατρών Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, σε επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους και τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο σύλλογος : «Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου και ενώ διεξάγονταν οι προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις κατά την πρωινή βάρδια χειρουργείου, εμφανίστηκε ο εκτελών χρέη διοικητή Μιχάλης Σοκορέλος και ζήτησε γύρω στις 10: 30 το πρωί, να δεσμευθεί η αίθουσα για τα απογευματινά χειρουργεία.Παρ’ όλο που οι νοσηλευτές και Ιατροί αντέδρασαν επισημαίνοντας ότι τα απογευματινά χειρουργεία διεξάγονται μετά τη λήξη ωραρίου (3μ.μ. -10 μ.μ.), η απάντηση που έλαβαν ήταν “σήμερα θα γίνουν τώρα και αυτό είναι εντολή διοικητή!”
Σύμφωνα με τον Σύλλογο: ο διοικητής διατελεί διευθυντής της Ορθοπεδικής Κλινικής, διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας αν και είναι ιατρός σε παράταση θητείας και εκτελών χρέη διοικητού από τον Σεπτέμβριου του 2024, χωρίς την ύπαρξη διοικητικού Συμβουλίου».

Ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι τον Μάιο του 2024 δεν έγινε συγκρότηση του Δ.Σ και καταγγέλλει ότι ο εν λόγω ιατρός, εξαιτίας αυτού του διοικητικού κενού που ανέχεται το υπουργείο Υγείας : «Ο διοικητής θεωρεί ότι μπορεί να κάνει ότι θέλει, παραβιάζοντας σαφώς τον κανονισμό λειτουργίας των Απογευματινών Χειρουργείων. Μάλιστα, σύμφωνα, με την καταγγελία, η παραβίαση του κανονισμού έχει συμβεί ξανά και «δηλώνεται ψευδώς απογευματινοί χρόνοι».

Επιπλέον ο σύλλογος στην επιστολή του, υπενθυμίζει στον υπουργό Υγείας κ. Γεωργιάδη ότι στην τελευταία συνάντησή τους είχε δεσμευτεί να διοριστεί προσωρινός διοικητής και Διοικητικό Συμβούλιο όπως του ζητήθηκε. Ωστόσο εδώ και δυο μήνες το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα. Ο Σύλλογος ζητά να δοθεί άμεση λύση στο ζήτημα και τονίζει με νόημα ότι τέτοια περιστατικά εκθέτουν τη Δημόσια Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας.

giannis maniatis 66-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μανιάτης: Έκθεση της ΕΕ αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και το τουρκολυβικό μνημόνιο

sakis-arnaoutoglou_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «Απόλλων» δεν απογειώθηκε ποτέ – Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά εξηγήσεις από την Κομισιόν για το πράσινο φιάσκο της κυβέρνησης

dolofonia ellinas londino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα τουρίστα – Τον χτύπησαν με ματσέτες για να τον ληστέψουν

makis_voridis_2606-2048×1365-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος γύρος αντιπαράθεσης για τις δηλώσεις Μαρινάκη και την «πολιτική ευθύνη» Βορίδη

eforia_kozani_1010_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες στη δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ – «Έπιασα τη λαβή και πάλευα, αν δεν το έκανα δεν θα ήμουν σήμερα εδώ»

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

