Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί: «Εκπαιδεύουμε γιατρούς που αξιοποιούνται τελικά από άλλες χώρες»

Τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, ο γερασμένος σχεδιασμός και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Olympia Forum VI.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η καθολική πρόσβαση στη δημόσια υγεία περνά μέσα από την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Περικλής Νταβλούρος, Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμ. Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, και ο Αργύρης Τζουβελέκης, Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής και Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών επεσήμαναν ότι, παρά τα βήματα που έχουν γίνει με εργαλεία όπως οι γραμμές επικοινωνίας και η τηλεϊατρική, το ΕΣΥ εξακολουθεί να λειτουργεί με παρωχημένο σχεδιασμό, ενώ η σοβαρή έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αποδυναμώνει τις δημόσιες δομές.



Ο Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, επισήμανε ότι το ΕΣΥ πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό για τους νέους επαγγελματίες υγείας, με ουσιαστικά κίνητρα και στρατηγική αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού. «Εκπαιδεύουμε γιατρούς πολύ υψηλού επιπέδου, οι οποίοι τελικά αξιοποιούνται από άλλα συστήματα υγείας εκτός Ελλάδας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απο την πλευρά της η Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια έχει ενταχθεί στο δίκτυο των «Υγιών Περιφερειών» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αποκτώντας πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές.

Σύμφωνα με τους ειδικούς το μέλλον της δημόσιας υγείας προϋποθέτει ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, ώστε η χώρα να αποκτήσει ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα υγείας για όλους. Το Olympia Forum VI πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της ΚΕΔΕ, του Πανεπιστημίου Πατρών και πολλών άλλων φορέων και Δήμων. Διοργανώνεται από την εφημερίδα «Πατρίς» και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

