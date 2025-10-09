Κλινικές Επιζώντων Καρκίνου σε νοσοκομεία του ΕΣΥ

Επεκτείνονται οι Κλινικές Επιζώντων Καρκίνου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ακολουθώντας το μοντέλο της μοναδικής μέχρι σήμερα Κλινικής που λειτουργεί στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), συγκροτήθηκε μια ισχυρή συμμαχία για την επέκταση των Κλινικών Επιζώντων Καρκίνου σε άλλα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Οι κλινικές αυτές θα προσφέρουν στους ασθενείς ολοκληρωμένες υπηρεσίες όπως ψυχολογική υποστήριξη, διαχείριση παρενεργειών, διατροφικές και φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις, ιατρείο ύπνου, αντιμετώπιση εξαρτήσεων και συμβουλευτική για υγιεινή ζωή.

Η συμβολή τους είναι πολλαπλή καθώς:

βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την ψυχολογική ευεξία των ασθενών,

ενισχύουν τη συμμόρφωση στη θεραπεία και τις εκβάσεις υγείας,

μειώνουν το κόστος του συστήματος υγείας μέσω πρόληψης επιπλοκών και επανεισαγωγών.

Οι Κλινικές Επιζώντων Καρκίνου και η πανελλαδική επέκτασή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Beyond Cancer. Κλινικές επιζώντων καρκίνου: Ένα νέο κεφάλαιο στη φροντίδα υγείας», που πραγματοποίησε η Bristol Myers Squibb Ελλάδας (BMS), στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας της «Εβδομάδας Ασθενών».

Η εκδήλωση ανέδειξε το πολύτιμο έργο που έχει ξεκινήσει στο «Αττικόν» και αναγνώρισε τη συμβολή των φορέων που συνεργάζονται, ώστε το όραμα να μετατραπεί σε μια εθνική πολιτική υγείας.

Η Κλινική Επιζώντων Καρκίνου στο νοσοκομείο «Αττικόν»

Η πρώτη Κλινική Επιζώντων Καρκίνου στην Ελλάδα λειτουργεί πιλοτικά στο Αττικό Νοσοκομείο, με την καθοριστική συμβολή του Καθηγητή Χειρουργικής και Προέδρου της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νικόλαου Αρκαδόπουλου, της Καθηγήτριας Παθολογίας – Ογκολογίας και Διευθύντριας της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής στο ΠΓΝ «Αττικόν», Αμάντας Ψυρρή, και της Ιατρού Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Καλλιόπης Καλαϊτζή.

Η Bristol Myers Squibb, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για τη βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας, χρηματοδότησε μέσω της Ernst & Young τη μελέτη προτυποποίησης της κλινικής, η οποία περιλάμβανε τον σχεδιασμό του μοντέλου λειτουργίας, την κοστολόγηση ανθρωπίνων πόρων, υποδομών και εξοπλισμού, καθώς και την ανάπτυξη διαδικασιών και πλαισίου αξιολόγησης. Στη βάση αυτής της προτυποποίησης θα στηριχθεί η πανελλαδική επέκταση του μοντέλου.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης συνεχάρη τη Bristol Myers Squibb για την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τους ασθενείς και το σύστημα υγείας. Χαρακτήρισε δε το συγκεκριμένο έργο ως ένα από τα πιο σημαντικά βήματα προς ένα πιο ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας που απαντά στις σημερινές ανάγκες των ασθενών με καρκίνο και για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε ότι η Πολιτεία θα προβεί στην επέκταση των Κλινικών Επιζώντων Καρκίνου και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας.

