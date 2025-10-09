Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης: Ανησυχητική αύξηση των ρευματοειδών παθήσεων – Ανάγκη για ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Τον κώδωνα του κινδύνου για την ανησυχητική αύξηση των ρευματικών παθήσεων στη χώρα μας, κρούει ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας που είναι στις 12 Οκτώβριου.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, που χρησιμοποίησε δεδομένα από τη βάση ηλεκτρονικών συνταγών του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και συνέκρινε το διάστημα 2016-2019 με 2020-2023, προέκυψε σημαντική αύξηση των νοσημάτων που κυμαίνεται για την αξονική σπονδυλίτιδα + 47%, την ψωριασική αρθρίτιδα +36,5%, την ρευματοειδή αρθρίτιδα + 20,6% και τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο + 19%.

Σημειώνεται ότι τα ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες χρόνιας νοσηρότητας και αναπηρίας στον κόσμο. Στην Ελλάδα, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που πάσχουν από παθήσεις όπως η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, η Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα, η Ψωριασική Αρθρίτιδα και ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος.

Μεγάλες καθυστερήσεις στη διάγνωσή και στη θεραπεία

Παρά τη σοβαρότητά τους, τα νοσήματα αυτά συχνά παραμένουν υποδιαγνωσμένα, ενώ οι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις στη διάγνωση και στη λήψη εξειδικευμένης θεραπείας. Αυτό οδηγεί όχι μόνο σε επιδείνωση της υγείας τους, αλλά και σε σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Είναι επίσης γεγονός ότι στη χώρα μας οι ρευματικές παθήσεις υποεκτιμώνται σε επίπεδο πολιτικής υγείας. Η έλλειψη εθνικού μητρώου ασθενών, η ανισομερής κατανομή ρευματολόγων μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας, καθώς και οι περιορισμένες δομές πρώιμης διάγνωσης, είναι μερικές από τις αιτίες που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Η έλλειψη ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των ρευματικών νοσημάτων είναι πλέον παραπάνω από εμφανής.

Τι πρέπει να γίνει

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης καλεί την Πολιτεία, την Επιστημονική Κοινότητα και τις Οργανώσεις Ασθενών να ενώσουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό στόχο: τη δημιουργία ενός βιώσιμου, ανθρωποκεντρικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ρευματικών Νοσημάτων.

Ανάπτυξη κέντρων πρώιμης διάγνωσης σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες.

Συνεχή επιμόρφωση γενικών γιατρών και γιατρών στην ΠΦ ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα συμπτώματα.

Πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες θεραπείες χωρίς κόστος και ταλαιπωρία για τον ασθενή.

Εκστρατείες ενημέρωσης κοινού για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Ενίσχυση της έρευνας και πρόσβασης στην καινοτομία.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ενίσχυση της ικανότητας για εργασία και κοινωνική συμμετοχή και έλος.

Διαφάνεια και δίκαιη κατανομή πόρων ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας.

Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης, που δρα αδιάκοπα με συνέπεια εδώ και 22 χρόνια στο χώρο των ασθενών με ρευματικά νοσήματα, επισημαίνει ότι η επένδυση σε έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για τα ρευματικά νοσήματα δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα.

