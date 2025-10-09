Μπάχαλο και ταλαιπωρία με τα αντιγριπικά εμβόλια – Οι συστάσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

Με πολλά προβλήματα, ερωτηματικά αλλά και σύγχυση ξεκίνησε η φετινή αντιγριπική εμβολιαστική περίοδος 2025 – 2026, καθώς πολλοί πολίτες δεν μπορούσαν να εκτελέσουν τις συνταγές που είχαν από τον γιατρό τους ενώ αρκετά εμβόλια δεν εμφανίζονταν στο σύστημα και οι φαρμακοποιοί έδιναν αντικρουόμενες πληροφορίες.

Γιατί όμως συνέβη αυτό το μπάχαλο; Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) προτείνει τη χρήση τετραδύναμων αντιγριπικών εμβολίων. Αντίθετα, η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον εμβολιασμό αναφέρεται σε τριδύναμα εμβόλια, τα οποία είναι τρία και καλύπτουν περίπου το 90% της αγοράς. Σημειώνεται ότι η χώρα μας είναι η μοναδική στην Ε.Ε που φέτος κυκλοφορούν ταυτόχρονα τριδύναμα και ένα τετραδύναμο εμβόλιο.

Επιπλέον το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης επιτρέπει τη συνταγογράφηση όλων των τύπων, χωρίς καμία διακριτή καθοδήγηση.

Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι να προκληθεί ένα μπάχαλο άνευ προηγουμένου αφού οι γιατροί δεν ήξεραν ποιο εμβόλιο να επιλέξουν, παράλληλα προκλήθηκαν προβλήματα εκτέλεσης για τους φαρμακοποιούς και μεγάλη ταλαιπωρία για τους πολίτες, που συχνά αναγκάζονται να επιστρέψουν στον γιατρό και να αναζητήσουν εμβόλιο που να ταιριάζει στην συνταγή που είχαν.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες το πρόβλημα εντοπίζεται στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, η οποία δεν εξέδωσε έγκαιρα επικαιροποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) με σαφείς οδηγίες, όπως συνέβη σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου συνιστάται αποκλειστικά η χρήση τριδύναμων εμβολίων.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) που εξηγεί στα μέλη του πως έγινε το μπάχαλο, πέρσι κυκλοφορούσαν τετραδύναμα αντιγριπικά εμβόλια (π.χ. Vaxigrip, Fluarix), ενώ φέτος όλα σχεδόν τα εμβόλια ήταν τριδύναμα, εκτός από το τετραδύναμο Fluarix της GSK.

Αυτό σήμαινε ότι οι περσινοί κωδικοί ΕΟΦ δεν ίσχυαν πλέον για τα περισσότερα εμβόλια, με αποτέλεσμα οι συνταγές που γράφτηκαν πριν τις 4 Οκτωβρίου να μην μπορούν να εκτελεστούν στα φαρμακεία, εκτός αν αφορούσαν το Fluarix.

Η ΗΔΙΚΑ, μετά από αίτημα του ΠΦΣ, ανέβασε τελικά τα νέα τριδύναμα εμβόλια στην πλατφόρμα στις 4 Οκτωβρίου. Όπως εξηγεί ο ΠΦΣ στα μέλη του με ανακοίνωσή του στα μέλη του.

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση δεν οφειλόταν στην ΗΔΙΚΑ, αλλά στην αναμονή έκδοσης της νέας “θετικής λίστας”, δηλαδή του καταλόγου με τα φάρμακα και τις τιμές τους που καλύπτει το Δημόσιο.

Η λίστα περιλάμβανε όχι μόνο τα αντιγριπικά εμβόλια αλλά και άλλα φάρμακα, όπως το Xarelto, των οποίων η τιμή μειωνόταν σημαντικά. Για να αποφευχθεί οικονομική ζημία στα φαρμακεία, ο ΠΦΣ ζήτησε ολιγοήμερη καθυστέρηση ώστε να ολοκληρωθούν οι επιστροφές παλαιών αποθεμάτων.

Αλλά η ταλαιπωρία για γιατρούς, πολίτες και φαρμακοποιούς δεν σταμάτησε εκεί. Μετά την ανάρτηση των εμβολίων στην πλατφόρμα, εμφανίστηκαν τεχνικές δυσλειτουργίες, κυρίως με τα QR codes των νέων εμβολίων και τη σύνδεση των φαρμακευτικών προγραμμάτων με το Εμβολιαστικό Μητρώο.

Οι δυσκολίες, σύμφωνα με τον ΠΦΣ, «επιλύθηκαν άμεσα, κι αυτή τη στιγμή δεν εντοπίζεται πρόβλημα.».

Ποιες κατηγορίες εμβολίων ισχύουν φέτος

Για πρώτη φορά στα χρονικά της χώρας κυκλοφορούν τρεις ξεχωριστές κατηγορίες εμβολίων στο σύστημα συνταγογράφησης, όπως τουλάχιστον ζήτησε με επιστολή της στις 7 Οκτωβρίου, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Και συγκεκριμένα, τα εξής:

Τριδύναμα (Vaxigrip, Influvac, Flucelvac)

Τετράδυναμα (Fluarix)

Ενισχυμένα (Fluad, Efluelda) – για ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες

Οι γιατροί μπορούν πλέον να επιλέγουν ανάμεσα στα εμβόλια της ίδιας κατηγορίας, ανάλογα με τον ασθενή.

Το Fluarix-tetra έχει αφαιρεθεί από τη συνταγογράφηση για παιδιά, όπως ανακοίνωσε ο ΠΦΣ. Επίσης καλεί τα μέλη του να ενημερώνονται μόνο από θεσμικά κανάλια «και να αποφεύγουν τη διασπορά ανακριβών πληροφοριών που προκαλούν σύγχυση στο κοινό». Παράλληλα τονίζει ότι θα «παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, για να διασφαλίσει την ενότητα, την αξιοπιστία και το κύρος του κλάδου».

