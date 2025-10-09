Σύγχρονες χειρουργικές προσεγγίσεις στον καρκίνο του μαστού

Ο Οκτώβριος, είναι ο μήνας πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, την πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες.

Ευτυχώς, οι σύγχρονες ιατρικές εξελίξεις έχουν βελτιώσει σημαντικά τη διάγνωση και τη θεραπεία του. Σήμερα, οι περισσότερες γυναίκες μπορούν να αντιμετωπίσουν τη νόσο με περιορισμένης έκτασης επεμβατικές μεθόδους, διατηρώντας τη θηλυκότητά τους και την ποιότητα ζωής τους και με πολύ ανώτερα αποτελέσματα, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Οι νέες χειρουργικές τεχνικές στοχεύουν στη μείωση της βαρύτητας της επέμβασης, προσφέροντας ταυτόχρονα άριστα ογκολογικά και αισθητικά αποτελέσματα.

Γιατί είναι απαραίτητη η βιοψία

«Ένας από τους διαδεδομένους μύθους γύρω από τον καρκίνο του μαστού είναι ότι η βιοψία μπορεί να οδηγήσει σε διασπορά των καρκινικών κυττάρων. Εδώ και δεκαετίες, η ιατρική κοινότητα έχει καταρρίψει αυτή την παρανόηση, καθώς η βιοψία αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την ασφαλή ταυτοποίηση μιας ύποπτης βλάβης στο μαστό», επισημαίνει ο κ. Στέργιος E. Δουβετζέμης, MD, PhD, FRCS, FEBS, CEBS, Χειρουργός Μαστού – Εξειδικευθείς στην Ογκολογική & Επανορθωτική Χειρουργική του Μαστού, Διευθυντής Δ’ Κλινικής Μαστού, Metropolitan General Hospital, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Αναπληρωτής Καθηγητής University of Nicosia Medical School, Senior Lecturer Ιατρικής Σχολής King’s College London, Consultant Oncoplastic Breast Surgeon, Guy’s & St Thomas’ Hospital London και συνεχίζει:

«Η διάγνωση του καρκίνου του μαστού βασίζεται κυρίως στη συνδυασμένη χρήση απεικονιστικών εξετάσεων (μαστογραφία, υπέρηχος, μαγνητική τομογραφία) και της ιστολογικής επιβεβαίωσης μέσω βιοψίας. Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές βιοψίας περιλαμβάνουν τη βιοψία με λεπτή βελόνα (FNA) και τη βιοψία με κόπτουσα βελόνα (core needle biopsy), με την τελευταία να αποτελεί τη μέθοδο εκλογής, λόγω της ακρίβειας και των πληροφοριών που προσφέρει. Χωρίς τη βιοψία, υπάρχει κίνδυνος να αφαιρεθεί χειρουργικά μια απολύτως καλοήθης βλάβη χωρίς λόγο και χωρίς κανένα όφελος για την ασθενή και κυρίως να εφαρμοστεί μια λιγότερο αποτελεσματική θεραπεία σε κάποιες ασθενείς, με συγκεκριμένους τύπους καρκίνου του μαστού, οι οποίες θα χρειάζονταν ιδανικά να λάβουν συστηματική θεραπεία πριν αφαιρεθεί η βλάβη» τονίζει.

Λιγότερο επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές

«Οι παλαιότερες μέθοδοι αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού περιλάμβαναν σε πολλές περιπτώσεις ριζικές και ακρωτηριαστικές επεμβάσεις, χωρίς αντίστοιχα καλά αποτελέσματα. Η χειρουργική του μαστού αλλάζει συνεχώς και εξελίσσεται ραγδαία. Υπάρχει μια συνεχιζόμενη τάση αποκλιμάκωσης των επεμβάσεων, με στόχο την πλήρη αφαίρεση του όγκου και παράλληλα τη διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερου υγιούς ιστού του μαστού, χωρίς να διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας».

Μειωθήκαν οι μαστεκτομές

Σήμερα, το ποσοστό μαστεκτομών έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς η πλειονότητα των περιπτώσεων αντιμετωπίζεται με ογκεκτομή (lumpectomy), όπου αφαιρείται μόνο ο όγκος και ένα μικρό τμήμα υγιούς ιστού γύρω του. Αυτή η τεχνική εξασφαλίζει την πλήρη εκτομή του όγκου, διατηρώντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος του μαστού.

Ακόμα και όταν η μαστεκτομή είναι απαραίτητη, σήμερα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης του μαστού στο ίδιο χειρουργείο, είτε με ειδικά ενθέματα σιλικόνης, είτε με τη χρήση ιστών από το σώμα της ίδιας της γυναίκας, χωρίς τη χρήση ενθεμάτων.

Οι σύγχρονες τεχνικές επιτρέπουν επεμβάσεις, οι οποίες διατηρούν την αισθητική του μαστού και επιταχύνουν την αποκατάσταση της ασθενούς. Οι ασθενείς, ακόμα και μετά από μεγάλες επεμβάσεις, μπορούν κατά κανόνα να πάνε σπίτι την ίδια ή την αμέσως επόμενη ημέρα και να επιστρέψουν άμεσα στην καθημερινότητά τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι οι ασθενείς να αντιμετωπίζονται από σωστά καταρτισμένους και επίσημα εξειδικευμένους ειδικούς και να υπάρχει καλή διεπιστημονική συνεργασία», αναφέρει ο ειδικός.

Ογκοπλαστική χειρουργική: Ο καρκίνος αντιμετωπίζεται, η θηλυκότητα διατηρείται

«Η ογκοπλαστική χειρουργική αποτελεί μια επαναστατική προσέγγιση που συνδυάζει τις αρχές της ογκολογικής χειρουργικής με τεχνικές της πλαστικής χειρουργικής. Οι επεμβάσεις αυτού του τύπου επιτρέπουν διατήρηση του μαστού στην πλειοψηφία των ασθενών, ακόμα και σε περιπτώσεις με πολλαπλούς ή μεγάλους όγκους, όπου στο παρελθόν η μαστεκτομή ήταν η μοναδική επιλογή.

Οι βασικοί στόχοι της ογκοπλαστικής χειρουργικής είναι:

Η αφαίρεση του όγκου με ασφάλεια

Η αποκατάσταση του σχήματος και της συμμετρίας του μαστού

Η ελαχιστοποίηση των ψυχολογικών επιπτώσεων της επέμβασης

Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου η μαστεκτομή είναι αναπόφευκτη, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πλαστικής αποκατάστασης του μαστού, στο ίδιο χειρουργείο, συνήθως με διατήρηση της θηλής και της θηλαίας άλω, προσφέροντας μια λύση που μειώνει τις ψυχολογικές και συναισθηματικές επιπτώσεις της επέμβασης», εξηγεί.

Η σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης

«Η σύγχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού απαιτεί διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ εξειδικευμένων χειρουργών μαστού, ογκολόγων, ακτινοθεραπευτών, πλαστικών χειρουργών και ψυχολόγων. Η ολιστική προσέγγιση διασφαλίζει ότι κάθε ασθενής λαμβάνει την καλύτερη δυνατή θεραπεία, προσαρμοσμένη στις δικές της ανάγκες» καταλήγει ο κ. Δουβετζέμης.

