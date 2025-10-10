Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2025: «Ψυχική Υγεία σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις» η φετινή θεματική (Video)

Μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική, με στόχο όχι μόνο την αποκατάσταση της ψυχικής ευεξίας του πληθυσμού, αλλά και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, προσβάσιμου και ανθρωποκεντρικού συστήματος υπηρεσιών σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας.



Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος επισημαίνει ότι η φετινή θεματική, «Ψυχική Υγεία σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις», αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όπως πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, μεταναστευτικές ροές και πανδημίες.

Με τον Νόμο 5129/2024 για την Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, θεσμοθετούνται σημαντικές καινοτομίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ανθρωπογενείς και φυσικές κρίσεις, με το Άρθρο 15 του νόμου να καθορίζει ρητά τον τρόπο παρέμβασης της Πολιτείας στην οργάνωση και παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η νέα πολιτική για την Ψυχική Υγεία υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στις εξαρτήσεις, με τη συγκρότηση του Εθνικού Οργανισμού για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεση της ψυχικής υγείας με την εκπαίδευση, την εργασία.

Επιπλέον η πλήρης ψηφιοποίηση του τομέα, μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Ψυχικής Υγείας, ενισχύει τη διαφάνεια, την αξιολόγηση και την παροχή εξατομικευμένης φροντίδας.

Η τηλεφωνική γραμμή 10306

Μία από τις πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις του Υπουργείου είναι η λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306.

Η γραμμή αυτή προσφέρει δωρεάν και ανώνυμη ψυχολογική υποστήριξη, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Έχει αποδειχθεί ανεκτίμητη σε περιόδους κρίσης, από την πανδημία COVID-19 έως τις φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές, προσφέροντας άμεση ανακούφιση και διασύνδεση με τις κατάλληλες υπηρεσίες.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας προχωρά την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030, το οποίο δίνει προτεραιότητα:

– στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού,

– στη διάχυση υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο ώστε κάθε πολίτης να έχει ισότιμη πρόσβαση,

-στη δημιουργία ενός συστήματος φροντίδας που «συναντά τον πολίτη» στο σπίτι, στο σχολείο, στον εργασιακό χώρο και στην κοινότητα.

«Η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, επιδιώκουμε να μειώσουμε τις ανισότητες, να προωθήσουμε την πρόληψη και να διαμορφώσουμε μια κοινωνία φροντίδας, αποδοχής και ανθεκτικότητας» δήλωσε ο Υφυπουργός.

Παράλληλα η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ανάρτησε βίντεο με αφορμή τη σημερινή ημέρα.

Όπως αναφέρει, για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη Unicef αναπτύσσει δωρεάν υπηρεσίες:

• Πρόληψης

• Θεραπείας

• Προαγωγής της ψυχικής υγείας

«Οι υπηρεσίες αυτές είναι για όλους: παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς», τονίζει. Και προαναγγέλλει ότι σύντομα θα γίνουν περισσότερες ανακοινώσεις για τις νέες, δωρεάν δράσεις που αρχίζουν και οι οποίες αφορούν:

• των παιδιών

• Την υποστήριξη των οικογενειών τους

• Την υποστήριξη των κοριτσιών σε θέματα σωματικής υγείας (όπως η έμμηνος ρύση) που επηρεάζουν και την ψυχική υγεία

• Την υποστήριξη με θεραπευτικές παρεμβάσεις ειδικά για τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες στη χώρα μας

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας καταλήγει την ανάρτησή της σημειώνοντας πως η ψυχική υγεία είναι σημαντική και χρειάζεται φροντίδα όπως και το σώμα μας.

