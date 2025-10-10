search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

10.10.2025 11:43

Πάνω από 3 εκατομμύρια ασθενείς με ρευματοπάθειες ζητούν καλύτερη πρόσβαση στις θεραπείες

10.10.2025 11:43
Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Αυτά είναι τα πρώιμα συμπτώματα - Media

Καλύτερη πρόσβαση σε θεραπείες, λιγότερο πόνο και περισσότερη κοινωνική κατανόηση ζητούν οι ασθενείς με ασθενείς με ρεύματος παθήσεις.

Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότεροι από 3 εκατομμύρια ασθενείς ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο αριθμός ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που το φετινό μήνυμα για την παγκόσμια ημέρα Αρθρίτιδας στις 12 Οκτωβρίου, είναι: «Πραγματοποίησε τα όνειρά σου».

Μαλιστα η φετινή εκστρατεία έχει στόχο να ενθαρρύνει τους ασθενείς να μοιραστούν τα όνειρά τους και να συνεργαστούν με επαγγελματίες υγείας, ερευνητές και συλλόγους, ώστε αυτά να μετατραπούν σε δράση.

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) συμμετέχει ενεργά, υπενθυμίζοντας ότι η ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στις θεραπείες είναι καθοριστικοί παράγοντες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ρευματικές παθήσεις: η πρώτη αιτία χρόνιου πόνου και αναπηρίας στην Ευρώπη

Οι ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις περιλαμβάνουν περισσότερες από 200 διαφορετικές μορφές, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο λύκος και η ινομυαλγία. 

Επηρεάζουν αρθρώσεις, οστά, μύες και συνδετικούς ιστούς, προκαλώντας χρόνιο πόνο, κόπωση και περιορισμούς στην καθημερινότητα.

Παρά την ευρεία τους διάδοση, παραμένουν υποτιμημένες στον δημόσιο διάλογο και συχνά υποεκπροσωπούνται στις πολιτικές υγείας.

Ανεπαρκής χρηματοδότηση και καθυστερήσεις στη διάγνωση

Οι ρευματικές παθήσεις ανήκουν στις πιο δαπανηρές μη μεταδοτικές ασθένειες, συμβάλλοντας σε απώλεια παραγωγικότητας και αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγείας. 

Ωστόσο, εξακολουθούν να λαμβάνουν περιορισμένη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στη διάγνωση και δυσκολίες στην πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα.

Η φωνή των ασθενών είναι δύναμη και δικαίωμα

«Όλοι έχουμε όνειρα — είτε είναι προσωπικοί στόχοι είτε η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Σε έναν κόσμο όπου η καθημερινότητα με μια χρόνια πάθηση σημαίνει συνεχή εμπόδια, τα όνειρα γίνονται πηγή δύναμης και κίνητρο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας είναι μια υπενθύμιση ότι οι άνθρωποι με ρευματικές παθήσεις αξίζουν ίσες ευκαιρίες για ποιότητα ζωής» επεσήμανε η πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., Καίτη Αντωνοπούλου. «Τα όνειρα των ασθενών δεν είναι πολυτέλεια· είναι δικαίωμα που πρέπει να γίνεται πραγματικότητα».

