search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:16
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 11:55

ΙΣΑ: Η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο είναι δικαίωμα

10.10.2025 11:55
psichiki-ygeia-new

Η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα, ειδικά σε περιόδους κρίσης, αναφέρει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης στο μήνυμα του για τη σημερινή παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας .

Το φετινό σύνθημα «Πρόσβαση σε Υπηρεσίες και Ψυχική Υγεία σε Καταστροφές και Έκτακτες Ανάγκες» μάς υπενθυμίζει ότι η φροντίδα του ψυχισμού πρέπει να παραμένει συνεχής, οργανωμένη και προσβάσιμη για όλους, σημειώνει.

Οι φυσικές καταστροφές, οι κοινωνικές αναταράξεις, οι πόλεμοι και οι ανθρωπιστικές κρίσεις, αφήνουν βαθιά ψυχικά αποτυπώματα, τόσο στα θύματα όσο και στους επαγγελματίες πρώτης γραμμής.

«Η ψυχική ανθεκτικότητα μιας κοινωνίας χτίζεται μέσα από πρόληψη, εκπαίδευση, υποστήριξη και διασύνδεση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας», αναφέρει ο κ. Πατούλης

Πρόσθεσε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στεκεται στο πλευρό των πολιτών και των επαγγελματιών υγείας, διεκδικώντας ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ενίσχυση των δημόσιων δομών, και προγράμματα πρόληψης σε σχολεία, εργασιακούς χώρους και κοινότητες.

«Η ψυχική υγεία είναι υπόθεση όλων μας. Καμία φωνή δεν πρέπει να σιωπά μέσα στην κρίση, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μείνει μόνος» καταλήγει.

Διαβάστε επίσης:

Πάνω από 3 εκατομμύρια ασθενείς με ρευματοπάθειες ζητούν καλύτερη πρόσβαση στις θεραπείες

Νέα μελέτη:  Ελπίδες για την αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί: «Εκπαιδεύουμε γιατρούς που αξιοποιούνται τελικά από άλλες χώρες»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
super market 65- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Δρομολογείται ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς

DELLIAN
BUSINESS

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. ενισχύει τη διεθνή παρουσία της στο GSOF Symposium Europe 2025

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Γιοι και Κόρες»: Η θρυλική παράσταση επιστρέφει 14 χρόνια μετά, πιο συγκινητική από ποτέ

autokinita_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Συμφέρει τελικά το leasing αυτοκινήτου για 1 χρόνο;

turkey_drone_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

SAFE: Η Τουρκία αντιδρά στο «όχι» της Ελλάδας – «Ορισμένα κράτη πιδιώκουν να υλοποιήσουν τις φαντασμαγορικές μαξιμαλιστικές τους φιλοδοξίες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:13
super market 65- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Δρομολογείται ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς

DELLIAN
BUSINESS

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. ενισχύει τη διεθνή παρουσία της στο GSOF Symposium Europe 2025

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Γιοι και Κόρες»: Η θρυλική παράσταση επιστρέφει 14 χρόνια μετά, πιο συγκινητική από ποτέ

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση