Τριχόπτωση: Αυτό είναι το υποκατάστατο της ζάχαρης που την καταπολεμά – Τι ανακάλυψαν ερευνητές στην Αυστραλία

Νέα μελέτη δείχνει ότι ένα φυσικό γλυκαντικό μπορεί να ενισχύσει τη δράση του δημοφιλούς φαρμάκου μινοξιδίλη.

Ερευνητές στην Αυστραλία ανακάλυψαν ότι η στέβια, το φυσικό υποκατάστατο ζάχαρης που χρησιμοποιείται σε χιλιάδες προϊόντα χωρίς θερμίδες, ίσως βοηθά στην ανάπτυξη νέων τριχών.

Η ουσία στεβιοσίδη, που χαρίζει στη στέβια τη χαρακτηριστική της γλυκύτητα, φαίνεται πως ενισχύει τη δράση της μινοξιδίλης, του πιο γνωστού φαρμάκου κατά της φαλάκρας παγκοσμίως.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Σίδνεϋ, με επικεφαλής τον φαρμακοποιό Lifeng Kang, δοκίμασε έναν συνδυασμό μινοξιδίλης και στεβιοσίδης σε ποντίκια με φαλάκρα στην πλάτη.

Οι επιστήμονες τοποθέτησαν microneedle patches (μικροβελόνες με φάρμακο) στα δέρματα των ποντικιών καθημερινά για έναν μήνα.

Στο τέλος του πειράματος, τα ποντίκια που έλαβαν το μείγμα μινοξιδίλης-στεβιοσίδης είχαν αναπτύξει τρίχες στο 67,5% της φαλακρής περιοχής.

Αντίθετα, σε όσα τοποθετήθηκε μόνο το σύνηθες διάλυμα μινοξιδίλης 2%, ανέπτυξαν τριχοφυία μόνο στο 25% της περιοχής.

«Η χρήση στεβιοσίδης για την ενίσχυση της απορρόφησης της μινοξιδίλης αποτελεί ένα υποσχόμενο βήμα προς πιο φυσικές και αποτελεσματικές θεραπείες για την τριχόπτωση», δήλωσε ο Kang.

Πώς λειτουργεί

Η μινοξιδίλη είναι ένα φάρμακο που διευρύνει τα αιμοφόρα αγγεία του τριχωτού της κεφαλής, αυξάνοντας τη ροή του αίματος στους θύλακες και παρατείνοντας τη φάση ανάπτυξης των τριχών.

Το δέρμα όμως την απορροφά δύσκολα, κάτι που σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να την εφαρμόζουν δύο φορές την ημέρα για μήνες πριν δουν αποτελέσματα.

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι η στεβιοσίδη βοηθά τον οργανισμό να απορροφά περισσότερη μινοξιδίλη, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά της χωρίς να χρειάζεται υψηλότερη δόση.

Τα microneedle patches είναι μικρές επιφάνειες με μικροβελόνες που διαπερνούν ελαφρώς το δέρμα και επιτρέπουν στα δραστικά συστατικά να φτάσουν πιο βαθιά.

Πρόκειται για ανώδυνη τεχνική που έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την απορρόφηση φαρμάκων και ενεργοποιεί την κυκλοφορία στο σημείο εφαρμογής, παράγοντες που μπορούν να διεγείρουν την ανάπτυξη νέων τριχών.

Παρενέργειες και ασφάλεια

Η μινοξιδίλη θεωρείται ασφαλές και ευρέως χρησιμοποιούμενο φάρμακο (περίπου 40 εκατομμύρια Αμερικανοί το χρησιμοποιούν κάθε χρόνο).

Σπάνια μπορεί να προκαλέσει:

Πρήξιμο στα άκρα

Πόνο στο στήθος

Ναυτία ή ζάλη

Αυξημένη τριχοφυΐα σε άλλα μέρη του σώματος

Στην παρούσα μελέτη δεν καταγράφηκαν παρενέργειες στα πειραματόζωα.

Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι χρειάζονται κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι η κατανάλωση προϊόντων με στέβια (όπως αναψυκτικά ή γλυκαντικά) δεν πρόκειται να προκαλέσει ανάπτυξη μαλλιών.

Η στέβια στα τρόφιμα περιέχει μεν στεβιοσίδες, αλλά σε πολύ μικρές ποσότητες και σε διαφορετική μορφή, συχνά μαζί με άλλες ουσίες όπως ερυθριτόλη.

Εάν η στέβια αποδειχθεί αποτελεσματική σε ανθρώπους, θα μπορούσε να γίνει φυσικό «ενισχυτικό» σε υπάρχουσες θεραπείες όπως η μινοξιδίλη ή η φιναστερίδη, προσφέροντας ταχύτερα και πιο ορατά αποτελέσματα χωρίς επιπλέον παρενέργειες.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Advanced Healthcare Materials.

Πηγή: onmed.gr

