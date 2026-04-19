Η ενέργεια ως όπλο: H Ελλάδα στο νέο παιχνίδι – Πώς η αστάθεια στη Μέση Ανατολή  δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά και ρίσκο

Η εικόνα των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή δίνει την εντύπωση αποκλιμάκωσης. Τα Στενά του Ορμούζ άνοιξαν, οι αγορές αντέδρασαν θετικά και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, ενώ στο έδαφος μια εύθραυστη εκεχειρία συγκρατεί την ένταση στον Λίβανο. Ωστόσο, αυτή η εικόνα είναι επιφανειακή.

Η περιοχή δεν βγήκε από την κρίση, αλλά πέρασε σε μια νέα φάση όπου η ένταση δεν εξαφανίζεται, αλλά βρίσκεται υπό διαχείριση. Το Ιράν απέδειξε ότι μπορεί να επηρεάζει την παγκόσμια ροή ενέργειας χωρίς να οδηγηθεί σε γενικευμένη σύγκρουση, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να διατηρήσουν την πίεση αποφεύγοντας μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Έτσι διαμορφώνεται ένα νέο μοντέλο: ένα περιβάλλον που δεν είναι ούτε κανονική ειρήνη ούτε ανοιχτός πόλεμος, αλλά ένα σύστημα ελεγχόμενης αστάθειας, με σταθερό σημείο αναφοράς τα Στενά του Ορμούζ.

Ορμούζ: Ο διακόπτης

Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι ότι τα Στενά άνοιξαν, αλλά ο τρόπος με τον οποίο άνοιξαν. Η ναυσιπλοΐα επιτρέπεται, αλλά υπό όρους που θέτει η Τεχεράνη, με συγκεκριμένες διαδρομές και επιχειρησιακό έλεγχο, ενώ τα στρατιωτικά πλοία παραμένουν εκτός.

Με αυτόν τον τρόπο, η ροή της ενέργειας συνεχίζεται, αλλά η κυριαρχία πάνω σε αυτήν τη ροή μετατρέπεται στο βασικό εργαλείο ισχύος. Το Ιράν δεν χρειάζεται να κλείσει το Ορμούζ για να προκαλέσει κρίση· αρκεί να διατηρεί την ικανότητα να το ελέγχει και να το απειλεί.

Η παγκόσμια οικονομία λειτουργεί πλέον υπό τη σκιά αυτής της δυνατότητας, καθώς ο βασικός ενεργειακός διάδρομος παραμένει ευάλωτος σε πολιτικές και στρατιωτικές αποφάσεις. Η αστάθεια, με άλλα λόγια, δεν αποτελεί παρενέργεια· ενσωματώνεται ως εργαλείο.

Η Ελλάδα ως κόμβος

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται απλός παρατηρητής. Η συμφωνία για έναρξη γεωτρήσεων στο Ιόνιο, σε συνδυασμό με τα ενεργειακά projects νοτίως της Κρήτης, δείχνει ότι η χώρα επιχειρεί να τοποθετηθεί στον χάρτη των εναλλακτικών ενεργειακών πηγών της Ευρώπης.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά τρόπους να μειώσει την εξάρτησή της από ασταθείς περιοχές και αβέβαιες θαλάσσιες διαδρομές. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα εμφανίζεται ως δυνητικός κόμβος, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και μεταφοράς.

Ωστόσο, αυτή η αναβάθμιση συνοδεύεται από μια αντίφαση. Η χώρα αποκτά αυξημένη γεωστρατηγική αξία, αλλά ταυτόχρονα εντάσσεται βαθύτερα σε ένα πλέγμα ισχύος που καθορίζεται κυρίως από τρίτους.

Αξία χωρίς αυτονομία;

Το βασικό ερώτημα που ανακύπτει δεν αφορά μόνο τα οικονομικά οφέλη ή τις ενεργειακές προοπτικές. Αφορά το κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να μετατρέψει αυτή την αυξανόμενη σημασία σε πραγματική πολιτική και στρατηγική αυτονομία.

Μέχρι στιγμής, τα δεδομένα δείχνουν ότι η χώρα λειτουργεί περισσότερο ως μέρος ενός ευρύτερου δυτικού σχεδιασμού, παρά ως αυτόνομος διαμορφωτής όρων. Η αξία της ενισχύεται κυρίως ως υποδομή και ως κρίκος ενός μεγαλύτερου συστήματος, γεγονός που ενέχει και κινδύνους.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι ενεργειακές υποδομές συνδέονται άμεσα με γεωπολιτικές εντάσεις, η αυξημένη σημασία μπορεί να συνεπάγεται και αυξημένη έκθεση σε πιέσεις ή και απειλές.

Η νέα γεωπολιτική της ενέργειας

Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης αναδιάταξης ισχύος. Στον 21ο αιώνα, ο έλεγχος των ενεργειακών ροών και των θαλάσσιων διαδρόμων αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο επιρροής.

Τα Στενά του Ορμούζ λειτουργούν πλέον ως κομβικό σημείο αυτής της δυναμικής, ενώ η αστάθεια μετατρέπεται σε παράγοντα που διαμορφώνει πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της, αξιοποιώντας τη γεωγραφική και ενεργειακή της δυναμική. Το αν αυτή η προσπάθεια θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη επιρροή ή απλώς σε βαθύτερη ενσωμάτωση σε ξένους σχεδιασμούς παραμένει ανοιχτό.

Το βέβαιο είναι ότι στο νέο αυτό σύστημα δεν αρκεί η συμμετοχή. Εκείνο που καθορίζει την έκβαση είναι η ικανότητα επιβολής όρων.

