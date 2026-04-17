Bloomberg: Για πέντε ακόμη χρόνια θα ανανεώσουν Ελλάδα και Γαλλία την αμυντική τους συμφωνία  

Στην ανανέωση της αμυντικής τους συμφωνίας αναμένεται να προχωρήσουν την επόμενη εβδομάδα η Γαλλία και η Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική αποτροπής τους σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία, που είχε υπογραφεί για πρώτη φορά το 202, θα ανανεωθεί για ακόμη πέντε χρόνια. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα μετά τη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επικύρωση της ανανέωσης.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν συμφωνίες για την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία και η οικονομία.

Η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με το 2021, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, του πολέμου στο Ιράν και της αυξανόμενης αβεβαιότητας στις διατλαντικές σχέσεις, με φόντο και τις απειλές των ΗΠΑ για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, υπογραμμίζει το ειδησεογραφικό δίκτυο.

Η νέα συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει και ρήτρα αυτόματης ανανέωσης στο μέλλον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Γεωργιάδης για ευρωπαία εισαγγελέα: «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου μαζί της»












