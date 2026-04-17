Γεωργιάδης για Μυρτώ: Μήνυση σε χρήστη του TikTok που είπε ότι τη «δολοφονήσαμε» – Διαψεύδω ότι οι γιατροί δεν ήταν στη θέση τους

Με μήνυση σε χρήστη του TikTok απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης, που εμφανίστηκε οργισμένος για τους ισχυρισμούς ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς δεν ήταν στη θέση τους όταν διακομίστηκε η 19χρονη Μυρτώ.

Όπως είπε δε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, καταθέτει μήνυση σε χρήστη του TikTok που υποστήριξε ότι οι γιατροί και ο υπουργός Υγείας «δολοφόνησαν» την άτυχη 19χρονη.

«Διαψεύδω μετά βδελυγμίας τις ψεύτικες κατηγορίες κατά των γιατρών της Κεφαλονιάς ότι δεν ήταν στη βάρδια όταν έφτασε εκεί η 19χρονη Μυρτώ. Δεν δέχομαι τις ύβρεις τις κατηγορίες και τις απειλές κατά των γιατρών. Ήταν ήταν απολύτως στη θέση τους, το κορίτσι έλαβε άμεσα ανάνηψη, βρέθηκε γιατρός και αναισθησιολόγος, τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Δυστυχώς όταν έφτασε στο νοσοκομείο το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό. Οι γιατροί ήταν στο καθήκον τους και πρόσφεραν όσα μπορούσε να προσφέρει η ιατρική επιστήμη» είπε στο ΣΚΑΪ ο κ. Γεωργιάδης.

«Μην υβρίζετε το ΕΣΥ για πολιτικούς σκοπούς. Το ΕΣΥ ανήκει σε όλο τον λαό και όχι στον Γεωργιάδη, τον Μητσοτάκη ή τη ΝΔ. Δεν μπορεί για επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους να στοχοποιούμε το ΕΣΥ» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

Όπως είπε, επίσης, «καταθέτω μήνυση σε λογαριασμό στο TikTok που λέει ότι εγώ και οι γιατροί “σκοτώσαμε το κορίτσι”. Δεν γίνεται αυτό ανεκτό στην Ελλάδα. Εγώ είμαι πολιτικός, οι γιατροί δεν χρωστάνε τίποτα σε αυτό».

Δικηγόρος του 23χρονου: Πού ήταν οι γιατροί;

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 23χρονου, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος σε δηλώσεις του έξω από το δικαστήρια Κεφαλονιάς ανέφερε ότι η άτυχη Μυρτώ έφτασε ζωντανή στο νοσοκομείο και σημείωσε πως «οι γιατροί που ήταν; δεν υπήρχε κανένας».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της Μυρτώς και η πολιτεία και ο υπουργός , ας ανατρέξει να δούμε τι συνέβη το συγκεκριμένο βράδυ, όταν πήγε η κοπέλα ζωντανή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί που ήταν ; Λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν υπήρχε κανένας. Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ήρθε την πήρε την κοπέλα, ήταν ήδη ζωντανή. Τώρα από κει και πέρα, ερευνήστε το, να μας πείτε κι εμάς τι έγινε.

Ο εντολέας μου πήρε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ από το τηλέφωνο του Την κατέβασαν κάτω για να έρθει ασθενοφόρο να τη πάρει. Ξέρω ότι ο εντολέας μου ήταν στο δωμάτιο και καθάριζε το δωμάτιο. Δεν ξέρω τι καθάριζαν κι ούτε με ενδιαφέρει να μάθω. Το κινητό, πήγε στο νοσοκομείο, πληροφορήθηκε ότι ήταν νεκρή και μετά το πήγε στο μαγαζί που σύχναζαν εκεί , για να το πάρει η φίλη της. Ένα παιδί 23 χρονών το οποίο δεν έχει απασχολήσει τις αρχές για τίποτα και τον χαρακτηρίζει η εισαγγελέας ως επικίνδυνο και τον φέρει με μια βαριά κατηγορία που οδηγεί σε ισόβια κάθειρξη, θα τα πούμε».

