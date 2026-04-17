ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 11:38
17.04.2026 11:11

Γεωργιάδης για ευρωπαία εισαγγελέα: «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου μαζί της»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες από τη Βουλή, σχετικά με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ακούγοντας χθες τον πρωθυπουργό να εκφράζει ανησυχίες για τον τρόπο που η εισαγγελία έχει χειριστεί την υπόθεση με τα κυβερνητικά στελέχη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε ότι «ο πρωθυπουργός είπε μια πραγματικότητα και την είπε κομψά με τον τρόπο του Μητσοτάκη. Είπε “καλώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποδείξει την ουδετερότητα της”. Όταν ένας πρωθυπουργός λέει σε έναν θεσμό καλώ να αποδείξετε την ουδετερότητά προφανώς εκφράζει ένα συνολικό αίσθημα του κοινοβουλίου ότι αυτή η ουδετερότητα που θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη δεν θεωρείτε πια δεδομένη».

Ο Γεωργιάδης επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι «η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κα Παπανδρέου δεν είναι επίθεση στην ΝΔ, είναι επίθεση στη δημοκρατία» προσθέτοντας ότι «αν ποινικοποιείται η καθημερινότητα του βουλευτού, είναι μεγάλο πρόβλημα για τη δημοκρατία και θα έπρεπε ο πρόεδρος της Βουλής να έχει αναλάβει πρωτοβουλία για αυτό το θέμα».

Αναφερόμενος στην άρση της ασυλίας των βουλευτών είπε ότι η κίνησή τους έγινε «για να μην δημιουργείται στην κοινή γνώμη η εντύπωση ότι οι βουλευτές θέλουν να κρυφτούν πίσω από την ασυλία τους», λέγοντας ωστόσο πως οι 11 υποθέσεις των βουλευτών «δεν έχουν καμία ποινική αξία, μηδενική».

Ο υπουργός Υγείας κλήθηκε να σχολιάσει και την χθεσινή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων η οποία του επιτέθηκε για την στάση του κατά της Πόπης Παπανδρέου.

Γεωργιάδης: Η Δικαιοσύνη να κοιτάει τα δικαστικά της κι εγώ τα νομοθετικά μου

«Με απόλυτο σεβασμό στην Ένωση Δικαστών και εισαγγελέων τον ρόλο της οποία απολύτως αναγνωρίζω ως θετικό και δέχομαι ότι έχουν δίκιο ότι η διάκριση των εξουσιών είναι ιερό πράγμα στη δημοκρατία κι εγώ τη σέβομαι απολύτως… επειδή πιστεύω στην διάκριση των εξουσιών θέλω να πω με σεβασμό στην Ένωση ότι εκείνοι πρέπει να κοιτάνε τα δικαστικά τους κι εγώ τα νομοθετικά μου γιατί αυτοί είναι οι ρόλοι μας». 

Προσυπέγραψε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού χθες ο οποίος έριξε ευθύνες στην ευρωπαϊκή εισαγγελέα για τις διαρροές στα ΜΜΕ.

«Έχεις βρει τους βουλευτές που έχουν παρανομήσει και πρέπει να τιμωρηθούν, καμία αντίρρηση, βάλ’ τα σε ένα πακέτο, πες “αυτά τα στοιχεία έχω, εισαγγελέας είμαι αυτό το πρόβλημα μου δημιουργεί στην εφαρμογή του νόμου να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι”. Όλος ο χειρισμός που έχει συμβεί δεν είναι χειρισμός που έχει πρόθεση απόδοσης δικαίου αλλά είναι ένας χειρισμός που έχει πρόθεση δημιουργίας πολιτικών αποτελεσμάτων, το γιατί ρωτήστε την» είπε για την Πόπη Παπανδρέου, προσθέτοντας πως έχει «χάσει την εμπιστοσύνη μου στην συγκεκριμένη Εισαγγελέα διότι έστειλε στην Βουλή μια δικογραφία που δεν θα έπρεπε να έχει σταλεί από Εισαγγελέα στην Βουλή η οποία ως Εισαγγελέας σεβόμενη τον ρόλο της πρέπει να έχει συναίσθηση των συνεπειών των πράξεών της».

