Γιώργος Μυλωνάκης – Νέο ιατρικό ανακοινωθέν: «Παραμένει διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση»

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εξέδωσε σήμερα (17/4) το πρωί το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Όπως τονίζεται, «ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Ο Γιώργος Μυλωνάκης λιποθύμησε την Τετάρτη (15/4) κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα.

Η μη επιδείνωση της κατάστασης του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, ο οποίος συμπληρώνει το δεύτερο 24ωρο στη ΜΕΘ, θεωρείται καλό σημάδι που προκαλεί συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η σταθερότητα που καταγράφεται μέχρι στιγμής θεωρείται από τους θεράποντες ιατρούς σημαντικό κλινικό δεδομένο στην πορεία του 53χρονου ασθενούς, καθώς κάθε χρονικό διάστημα χωρίς επιδείνωση στη ΜΕΘ αντιμετωπίζεται ως μικρή νίκη μέσα σε μια ιδιαίτερα δυναμική και απαιτητική διαδικασία.

Η νοσηλεία του στη ΜΕΘ αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση.

