Έρευνα στο υπουργείο Παιδείας για την πρόσληψη Λαζαρίδη το 2007 και αποστολή φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Η έρευνα στις υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας για τις διαδικασίες πρόσληψης του Μακάριου Λαζαρίδη το 2007 στη γενική γραμματεία Νέας Γενιάς, είχαν ξεκινήσει σχεδόν αμέσως με το που ξέσπασε η υπόθεση και απασχόλησε το δημόσιο διάλογο – εδώ και αρκετές μέρες δηλαδή.

Αλλά ειδικά μετά την δημόσια παραδοχή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ότι πράγματι κακώς προσλήφθηκε ως πτυχιούχος (επιστημονικός σύμβουλος) αντί ως απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και πως προτίθεται να επιστρέψει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στο δημόσιο, η έρευνα αυτή επιταχύνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις βρεθούν όλα τα στοιχεία, όπως τα σχετικά έγγραφα και οι πληρωμές, θα σχηματιστεί ένας πλήρης φάκελος από τη διεύθυνση των διοικητικών υπηρεσιών του υπουργείου και θα αποσταλεί στο ελεγκτικό συνέδριο, που είναι αρμόδιο να ελέγξει τις δαπάνες και την νομιμότητα αυτών, στο δημόσιο.

Πηγές πάντως του υπουργείου – που δεν έχουν καμία σχέση με την περίοδο του 2007 – εξέφραζαν την απορία τους για το πώς είχε «περάσει» μία τέτοια πρόσληψη, όχι μόνο από τις εκεί υπηρεσίες, αλλά και από το ελεγκτικό συνέδριο στη συνέχεια, καθώς ήταν προφανές ότι το πτυχίο που προσκόμισε ο κ. Λαζαρίδης δεν ήταν αναγνωρισμένο και άρα ο ίδιος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να μπει στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο των ΠΕ υπαλλήλων.

Σε κάθε περίπτωση και αφού ο κ. Λαζαρίδης παραδέχεται ότι έλαβε αμοιβές που δεν δικαιολογούνται, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει καταλογισμός και ενδεχομένως να αναζητηθούν και στις (τότε) υπηρεσίες ευθύνες.

