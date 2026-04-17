Υπόθεση Λαζαρίδη: το βαρύ κλίμα στο Μαξίμου, η ενόχληση Μητσοτάκη και η αίσθηση ότι «μένει μέχρι να φύγει»

Η χθεσινή σιωπή του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή μόνο τυχαία δεν θεωρείται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Παρά τα διαδοχικά πυρά της αντιπολίτευσης στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση ο πρωθυπουργός επέλεξε να μην αναφερθεί ούτε μία φορά στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Και αυτή ακριβώς η επιλογή ερμηνεύεται από γαλάζια στελέχη ως το πιο σαφές μήνυμα ότι το Μέγαρο Μαξίμου είναι βαθύτατα ενοχλημένο από τους χειρισμούς του κ. Λαζαρίδη.

Σύμφωνα με συνομιλητές που γνωρίζουν καλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο πρωθυπουργός, η αποφυγή κάθε αναφοράς δεν έγινε επειδή το θέμα θεωρήθηκε «ήσσονος σημασίας», ούτε επειδή ο κ. Μητσοτάκης ήθελε απλώς να αποφύγει μια δύσκολη συζήτηση. Αντιθέτως, στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός δεν θέλησε καν να μπει στη διαδικασία να υπερασπιστεί προσωπικά τον υφυπουργό του, ακριβώς επειδή η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρή ενόχληση σε επίπεδο πολιτικής εικόνας, συμβολισμού και αξιοπιστίας.

Η αίσθηση που έχει πλέον παγιωθεί σε κυβερνητικούς και γαλάζιους κοινοβουλευτικούς κύκλους είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ίδια η υπόθεση, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Λαζαρίδης επέλεξε να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μετά την τραγική επικοινωνιακά εμφάνισή του στην πρωινή εκπομπή του open η δεύτερη ανακοίνωσή του, αντί να περιορίσει τη ζημιά, φαίνεται πως τη διεύρυνε. Στα μάτια πολλών γαλάζιων στελεχών, η παραδοχή ότι θα επιστρέψει αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, και μάλιστα με τόκο, συνιστά εμμέσως αναγνώριση ότι υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας ή τουλάχιστον σοβαρό ζήτημα ως προς την ορθότητα της τοποθέτησής του. Με απλά λόγια, πήγε να σβήσει τη φωτιά και έριξε βενζίνη.

Ακόμη πιο βαρύ πολιτικά θεωρείται από πολλούς εντός της Ν.Δ. το σκέλος που αφορά τη μετέπειτα πρόσληψη της συζύγου του, όταν ο ίδιος αποχώρησε από τη θέση το 2013. Η αναφορά στη συγγενική σχέση της τότε γενικής γραμματέως Βάσως Κόλλια με την οικογένεια του άνοιξε νέο κύκλο συζήτησης, με βουλευτές να μιλούν ανοιχτά για εικόνα οικογενειακού ρουσφετιού. Σε μια κυβέρνηση που έχει επενδύσει πολιτικά στο αφήγημα της αξιοκρατίας και της αριστείας, το συγκεκριμένο στοιχείο λειτουργεί σαν καρφί στο παπούτσι. Και είναι από εκείνα που δεν βγαίνουν εύκολα.

Ενοχλημένοι και οι βουλευτές της ΝΔ με Λαζαρίδη, περίμεναν την παραίτησή του

Δεν είναι τυχαίο ότι η υπόθεση κυριάρχησε στα περισσότερα γαλάζια πηγαδάκια στο περιστύλιο της Βουλής. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και όσοι αποφεύγουν δημόσια τις αιχμές, έλεγαν χθες κατ’ ιδίαν ότι ο χειρισμός Λαζαρίδη αποτελεί «παράδειγμα προς αποφυγή» για κάθε κυβερνητικό στέλεχος. Άλλοι αναρωτιόνταν γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί ο πλήρης φάκελος της πρόσληψής του από το υπουργείο Παιδείας, ώστε να δοθούν καθαρές απαντήσεις και να κλείσει η συζήτηση με θεσμικούς όρους.

Η ενόχληση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και κορυφαίοι υπουργοί εκτιμούν σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι ο κ. Λαζαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει διευκολύνει τον πρωθυπουργό, υποβάλλοντας την παραίτησή του για λόγους πολιτικής ευθιξίας. Η εκτίμηση αυτή δεν λέγεται ακόμη δημοσίως, αλλά ακούγεται όλο και πιο συχνά πίσω από κλειστές πόρτες. Και όταν μια τέτοια φράση αρχίζει να επαναλαμβάνεται από πολλούς, παύει να είναι απλή μουρμούρα και γίνεται πολιτικό κλίμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετοί γαλάζιοι βουλευτές θεωρούν ότι ο μοναδικός λόγος που ο πρωθυπουργός δεν προχωρά άμεσα σε απομάκρυνση του κ. Λαζαρίδη είναι επειδή δεν θέλει, στην παρούσα φάση, να εμφανιστεί ότι υποχωρεί υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση, λένε, δεν είναι ζήτημα αρχής αλλά χρόνου. Γι’ αυτό και πολλοί ήδη συνδέουν την έξοδό του από την κυβέρνηση με τον επόμενο ανασχηματισμό, τον οποίο τοποθετούν μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τον Μάιο.

Το συμπέρασμα που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης είναι σκληρό αλλά καθαρό: ο Μακάριος Λαζαρίδης παραμένει σήμερα στην κυβέρνηση, όχι επειδή το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί, αλλά επειδή το timing της απομάκρυνσής του δεν έχει ακόμη κριθεί ως πολιτικά πρόσφορο. Το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου είναι βαρύ και η αίσθηση που κυριαρχεί είναι πως ο υφυπουργός μένει, απλώς μέχρι να φύγει.

