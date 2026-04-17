Τίνα Μεσσαροπούλου: Η πρώτη ανάρτηση για τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη (Video)

Την πρώτη της ανάρτηση μέσα από τον Ευαγγελισμό όπου νοσηλεύεται ο σύζυγός της Γιώργος Μυλωνάκης έκανε η Τίνα Μεσαροπούλου, τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/4).

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα βίντεο από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή την Πέμπτη (16/4), ο οποίος με αφορμή τη σοβαρή περιπέτεια που περνά με την υγεία του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αναφέρθηκε σε όσους «καλλιεργούν κλίμα τοξικότητας με προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς».

«Πριν από δύο εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. Σοκ και δέος με Μυλωνάκη, φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστή μυστική οργάνωση με την επωνυμία Αδελφότητα Ροδόσταυρων, φέρεται ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού να μιλάει για διάφορα ζητήματα για το πώς θα καλυφθεί μία υπόθεση απίστευτη με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα. Είδα τον Γιώργο τον Μυλωνάκη αφότου δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο, είναι σκληρός άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο, να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες και τα κατάφερε. Έχετε αναλογιστεί το ψυχολογικό βάρος το οποίο υποβάλλετε τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους για να φτάσει αυτός ο άνθρωπος να παλεύει για τη ζωή του με αυτές τις αθλιότητες;» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, η Τίνα Μεσσαροπούλου είχε κάνει κοινοποίηση την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν: «Παραμένει διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση»

Όπως αναφέρεται σε νέο ιατρικό ανακοινωθέν, «ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε την Τετάρτη (15/4) κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα.

Διαβάστε επίσης:

