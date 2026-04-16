Απάντηση Δικαστών και Εισαγγελέων σε Άδωνι για την επίθεση στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία: Οι απειλές του συνιστούν ευθεία παρέμβαση σε δικαιοδοτικό έργο

Σε σκληρούς τόνους η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απάντησε στις επιθέσεις χθες του Άδωνι Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Η Ένωση κατηγορεί τον υπουργό Υγείας για «απειλές» οι οποίες, όπως τονίζει «συνιστούν ευθεία παρέμβαση σε δικαιοδοτικό έργο», σημειώνοντας πως το έργο της Πόπης Παπανδρέου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Παράλληλα, υπενθυμίζει στον υπουργό ότι «δεν μπορεί να είναι a’ la carte» η Δικαιοσύνη και τόνισε πως η Ευρωπαϊκή εισαγγελία αποτελεί θεσμό του κράτους Δικαίου.

Η ανακοίνωση:

«Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε επί λέξει ότι «ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός», ότι «είναι ένας απλός νόμος του ελληνικού κράτους. Αύριο ψηφίζουμε και τέρμα!» ενώ στη συνέχεια κατηγόρησε δημοσίως την Ελληνίδα Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι επεξεργάσθηκε δικογραφία που αφορά πολιτικά πρόσωπα αποστέλλοντάς την στη Βουλή «γιατί κρίνεται η ανανέωση της θητείας της και προκειμένου να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της» άλλως, γιατί είναι «άσχετη νομικά», η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων οφείλει να υπενθυμίσει στον Υπουργό, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου, διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (Κανονισμός 2017/1939 της ΕΕ), που σημαίνει ότι δεν καταργείται με νόμο, το Ελληνικό Γραφείο της απαρτίζεται από Έλληνες Εισαγγελείς που θωρακίζονται συνταγματικά προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντά τους ελεύθερα και ανεξάρτητα και χωρίς να φοβούνται ή να εντάσσονται σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε ειδικά για τη συγκεκριμένη συνάδελφο, η νομική κατάρτιση της οποίας, το ήθος, αλλά και η εμπειρία της σε σημαντικές υποθέσεις είναι και γνωστά και αδιαμφισβήτητα. Χρειάζεται να θυμίσουμε όμως ότι η εμπιστοσύνη προς τη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι a’ la carte.

Οι φορείς άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας έχουν υποχρέωση με τα λόγια και τα έργα τους, να αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους, απέχοντας από δηλώσεις ή ενέργειες που υπονομεύουν το κύρος των λειτουργών της. Οι δε απειλές που εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας, ως προς τη νομοθετική δυνατότητα κατάργησης ενός θεσμού που έχει παράξει σημαντικό έργο, αλλά φαίνεται πλέον να ενοχλεί, σε συνδυασμό με την επιχείρηση απόδοσης πολιτικών και προσωπικών στοχεύσεων στην αρμόδια Εισαγγελέα, συνιστούν ευθεία παρέμβαση σε δικαιοδοτικό έργο».

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης (μίλησε στο Action24) επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσωπικά στην επικεφαλής του ελληνικού γραφείου, Πόπη Παπανδρέου, πυροδοτώντας νέο κύκλο σκληρής πολιτικής με επίκεντρο τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η κυβέρνηση.

Το ΠΑΣΟΚ από νωρίς το πρωί της Πέμπτης και λίγο πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, επέκρινε δριμύτατα τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στοχοποιεί με ψέματα την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι “παίζει παιχνίδια” για να ανανεωθεί η θητεία της. Παρέλειψε σκόπιμα να πει οτι η θητεία της κας Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί από τον Νοέμβρη του 2025, για να στήσει το κυβερνητικό αφήγημα οτι οι αλλεπάλληλες δικογραφίες στη Βουλή δεν είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς και των σκανδάλων αλλά προϊόν “δόλιου” σχεδίου» δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Κώστας Τσουκαλάς. Και πρόσθεσε: «Όχι μόνο δεν εμπιστεύονται αλλά και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία. Επιλέγουν τον φανατισμό και την τοξικότητα για να παραμείνουν γαντζωμένοι στην εξουσία. Η παρακμή και ο καθεστωτισμός των οποίων ο κ. Γεωργιάδης είναι ο γνήσιος εκφραστής, δεν αξίζει στους Έλληνες».

Απαντώντας στον κ. Τσουκαλά ο κ. Γεωργιάδης έγραψε στο X μεταξύ άλλων και τα εξής:

“Είναι θεσμική ντροπή για τη Χώρα μας το γεγονός ότι ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν γνωρίζει ότι η θητεία της κας Παπανδρέου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιχείρησε, κατά παράβαση του ελληνικού Συντάγματος -στο οποίο έχει ορκιστεί υπακοή και το ΠΑΣΟΚ- να σφετεριστεί την αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου και να ανανεώσει μονομερώς τη θητεία της κας Παπανδρέου. Η απόφαση είναι άκυρη. Μόνο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου μπορεί να ανανεώσει ή όχι τη θητεία της και κανείς άλλος. Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη συγκληθεί. Λογικά θα συγκληθεί κάποια στιγμή τον Μάιο. Δεν ξέρω αν θα το ανανεώσει ή όχι, γιατί δεν είναι δική μου δουλειά. Ωστόσο, προσπαθώ να καταλάβω το κίνητρο που οδήγησε έναν εισαγγελέα να προκαλέσει πολιτική κρίση στη Χώρα με αλλεπάλληλες διαρροές και στέλνοντας γελοίες δικογραφίες εναντίον συναδέλφων βουλευτών, και η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος της συνεδρίασης του Συμβουλίου με την αποστολή στη Βουλή αυτού του γελοίου φακέλου με προβληματίζει”.

Το @pasok εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για τις χθεσινές μου δηλώσεις για την ανανέωση της θητείας της κας Παπανδρέου:



«*Ανοίκεια επίθεση του Αδ. Γεωργιάδη στη δικαιοσύνη*- *Δεν εμπιστεύονται και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη λογοδοσία*



— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026

