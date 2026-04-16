ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:49
16.04.2026 11:07

Γιώργος Μυλωνάκης: «Πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα, έχουμε ένα καλό χαρτί μετά τον επιτυχημένο εμβολισμό του ανευρύσματος» λέει ο χειρουργός του (video)

Για τον εμβολισμό του ανευρύσματος στον εγκέφαλο που πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που παρουσίασε το πρωί της Τετάρτης μίλησε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος που πραγματοποίησε την επέμβαση, Ευτύχιος Αρχοντάκης.

Όπως εξήγησε το πρωί της Πέμπτης στην ΕΡΤ, «σκοπός με το χειρουργείο ήταν να αποκλείσουμε το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος. Το δεύτερο είναι να ξεπεράσει ο ασθενής την υπάρχουσα αιμορραγία».

Ωστόσο ο ίδιος σημείωσε ότι «είναι πολύ νωρίς να μιλάμε» για την εξέλιξη της πορείας της υγείας του κ. Μυλωνάκη εξηγώντας ότι «επιπλοκές σε υπαραχνοειδή αιμορραγία χρονικά ορίζονται στην 6-7 ημέρα και έχει να κάνει με το πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που είναι διάχυτο στον εγκέφαλο».

Παράλληλα σημείωσε ότι «έπαιξε ρόλο η γρήγορη διακομιδή, μέσα στο πρώτο 48ωρο είναι καλό να αντιμετωπίζεται ένα ανεύρυσμα, όπως αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία»

Επανέλαβε ωστόσο «θα περίμενα να περάσουν 2 εβδομάδες για να μιλήσω. Η αιμορραγία είναι κάτι που είναι ongoing και πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ βασικό πώς θα αντιδράσει ο εγκέφαλος στο αίμα που έχει βγει από τις αρτηρίες».

Διευκρινίζοντας ότι η επέμβαση «κράτησε μισή ώρα, τρία τέταρτα», ο κ. Αρχοντάκης είπε ότι «η επέμβαση πήγε καλά, το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο επομένως έχουμε ένα χαρτί καλό. Αυτό βοηθάει και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μια αιμορραγία»

Ερωτηθείς για την εικόνα του Γιώργου Μυλωνάκη όταν έφτασε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός είπε ότι «είχε μια νευρυολογική εικόνα που συνάδει με ισχαιμικό ή εγκεφαλικό επεισόδιο» τονίζοντας, επίσης, ότι «είναι πολύ καλύτερο να μείνει κάποιος διασωληνωμένος ως προστασία του εγκεφάλου του».

