Προ ημερησίας: Σε θέσεις μάχης ΠΑΣΟΚ και ελάσσων αντιπολίτευση – Σφυροκόπημα για υποκλοπές, ρουσφέτια και ψευτοαριστεία

Στα ύψη αναμένεται να ανέβει σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο, λόγω της προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, και αναμένεται να εξελιχθεί σε μετωπική σύγκρουση της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση για όλα τα «καυτά» θέματα που την ταλανίζουν τις τελευταίες εβδομάδες.

Από τις εξελίξεις στο μέτωπο των υποκλοπών, μετά την καταδίκη των 4 βασικών κατηγορουμένων στις αρχές Μαρτίου από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για το οποίο έρχονται συνεχώς νέες δικογραφίες από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, τη δίκη των Τεμπών αλλά και την υπόθεση με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη για την οποία η αντιπολίτευση έχει ανέβει στα κάγκελα.

Το προηγούμενο διάστημα ακούστηκε εντόνως και το σενάριο για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, την οποία πάντως κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να υποβάλει μόνο του καθώς απαιτούνται 50 υπογραφές. Το ΠΑΣΟΚ δε φαίνεται να θέλει να «κάψει» αυτό το εργαλείο σε αυτή τη φάση, όπου οι πολίτες δεν έχουν ακόμη επιστρέψει σε ρυθμούς καθημερινότητας. Και κυρίως δε θέλει να προκαλέσει συσπείρωση στο κυβερνητικό στρατόπεδο ενόσω αυτό παραπαίει καθημερινά και παρατηρούνται εσωκομματικοί στη ΝΔ τριγμοί και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τον Λαζαρίδη. Για πρόταση δυσπιστίας πάντως πιέζει τις τελευταίες εβδομάδες ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παραγραφές, Ντίλιαν, συνεργασία Intellexa – ΕΥΠ

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπέβαλε αίτημα για προ ημερησίας στις 4 Μαρτίου.

Μετά από τον καβγά με την κυβέρνηση για τον ορισμό της διαδικασίας σε εκπρόθεσμη ημερομηνία κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής, πλέον τα πυρά του ΠΑΣΟΚ – και της υπόλοιπης αντιπολίτευσης – αφορούν την παραγραφή αδικημάτων σε σχέση με το Predator. Ουσιαστικά η αντιπολίτευση εντοπίζει εσκεμμένες καθυστερήσεις στην άσκηση διώξεων στα 9 πρόσωπα για τα οποία το δικαστήριο ζήτησε επέκταση των κατηγοριών, πίσω από τις οποίες βλέπει άλλη μια κίνηση «συγκάλυψης» με τη συνδρομή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης προς την κυβέρνηση. Σε σχετική ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αφήνει την αιχμή ότι αντί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να κινηθεί τάχιστα προς άσκηση διώξεων και προσδιορισμό δικασίμου ώστε να αποφευχθεί η παραγραφή, έπαιξε το παιχνίδι των καθυστερήσεων στέλνοντας τη δικογραφία στον «αναρμόδιο προς άσκηση δίωξης Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου» και μέχρι ο Α.Π. να επιστρέψει τη δικογραφία για άσκηση διώξεων «κάθε μέρα θα παραγράφονται και ορισμένες πράξεις, με κίνδυνο τελικά να παραγραφούν όλες και να γλιτώσουν από τις δρακόντειες ποινές οι συμμέτοχοι, δηλαδή οι πλέον αδύναμοι κρίκοι που υπάρχει κίνδυνος να μιλήσουν…». Κοινώς, στην αντιπολίτευση θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο πιάνει τόπο ο εκβιασμός Ντίλιαν στον πρωθυπουργό.

Ανάλογη ανακοίνωση έχει εκδώσει και η Νέα Αριστερά, ενώ ψηλά σηκώνει η αντιπολίτευση και το θέμα της συνεργασίας της Intellexa με την ΕΥΠ. Μετά τους ισχυρισμούς του Ταλ Ντίλιαν ότι η εταιρεία παρείχε το λογισμικό predator μόνο σε κυβερνήσεις και όχι σε ιδιώτες, σειρά είχε το σχετικό δημοσίευμα του Βήματος για το «μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ Intellexa και ΕΥΠ. «Υποκλοπές και Κράτος Δικαίου δεν πάνε μαζί» σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτοντας πως «κάπου εδώ τελείωσαν τα “αναντίλεκτα” επιχειρήματα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που δεν είδε καμία εμπλοκή της ΕΥΠ. Κάπου εδώ τελειώνει το αφήγημα της Κυβέρνησης περί “τεσσάρων ιδιωτών”. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, σε αυτό το σημείο θα τελείωνε και αυτή η Κυβέρνηση».

«Ακονίζουν μαχαίρια» για Λαζαρίδη

Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που από τη ΝΔ επιχειρούν να εξωραϊσουν τα «ρουσφέτια» λέγοντας ότι πρόκειται για απλή βοήθεια σε ψηφοφόρους, η αντιπολίτευση με φόντο τις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας καταγγέλλει εν χορώ εκτεταμένη διαφθορά, και συγκάλυψη.

Κερασάκι στην τούρτα ο Μακάριος Λαζαρίδης, η περίπτωση του οποίου έχει δώσει πάτημα στην αντιπολίτευση να επιτεθεί με σφοδρότητα στο κυβερνητικό αφήγημα περί «αριστείας» και αναποδογυρίζοντας παλιότερα επιχειρήματα του πρωθυπουργού κατά του ΣΥΡΙΖΑ, να στηλιτεύσει την κυβέρνηση, ως κυβέρνηση «κολλητών», μετακλητών και ρουσφετιών, και εν τέλει παράκαμψης των κανόνων που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους.

Η αντιπολίτευση πιέζει για την αποπομπή του από την κυβέρνηση κι ενώ μετά τα πυρά για το πτυχίο από Εργαστήρι Ελευθέρων Σπουδών με το οποίο προσλήφθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Υπουργείο Παιδείας το 2007, ήρθαν χθες στο φως νέες αποκαλύψεις. Σύμφωνα με αυτές το 2013 όταν ο κ. Λαζαρίδης παραιτήθηκε ακολουθώντας τον κ. Μητσοτάκη στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης η θέση του καλύφθηκε από τη σύζυγό του. «Οικογενειακή υπόθεση», οι θέσεις στο δημόσιο για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και «Επάγγελμα “κολλητός Μητσοτάκη”» σχολίασε το ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Λαζαρίδης όχι μόνο κατείχε θέση χωρίς να διαθέτει τα τυπικά προσόντα, αλλά την παρέδωσε και στη σύζυγο του» σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ θέτοντας ερωτήματα και για τα τυπικά προσόντα της συζύγου του. Και κατέληξε: «Ρουσφέτια, σκάνδαλα, οικογενειοκρατία, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο των εκλεκτών του. Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να διώξει επιτέλους τον Μακάριο Λαζαρίδη ο Κυρ. Μητσοτάκης;». Για θέση «ρεζερβέ» στο Δημόσιο έκανε λόγο η Νέα Αριστερά, απευθύνοντας συστάσεις στον πρωθυπουργό εν όψει της σημερινής συζήτησης: «Αν ήμασταν στη θέση του κ. Μητσοτάκη δεν θα πηγαίναμε αύριο στη Βουλή με τον κ. Λαζαρίδη στο κυβερνητικό σχήμα».

