Τσουκαλάς κατά ΝΔ: «Α λα καρτ η εμπιστοσύνη της στη Δικαιοσύνη»

Για «διάχυση ευθυνών, αποπροσανατολισμό, ενοχοποίηση αντιπάλων και διαστρέβλωση της πραγματικότητας» κατηγορεί την κυβέρνηση ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου μιλώντας στο Open ανέφερε πως οι επιθέσεις της ΝΔ εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έρχονται από την «ίδια κυβέρνηση που όταν εμείς είπαμε ότι μπορεί να βελτιωθεί η δικαιοσύνη, διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους λέγοντας ότι είναι ιερό τοτέμ».

«Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη που είναι πάλι Έλληνες δικαστικοί ξαφνικά δεν είναι», σχολίασε. «Επιπλέον, έχουμε κάποιους, όπως ο πρωθυπουργός, που από τη θέση του ελεγχόμενου υποδεικνύουν την ταχύτητα που πρέπει να γίνει η διαδικασία. Έχουμε κι άλλους, όπως ο κ. Γεωργιάδης που απροκάλυπτα επιτίθεται στην δικαιοσύνη. Άρα, είναι σαφές πόσο αλά καρτ είναι και ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία», πρόσθεσε.

Σχετικά με τις «κυβερνητικές επιθέσεις» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη συχνότητα αποστολής δικογραφιών, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «η ροή των δικογραφιών είναι αντίστοιχη με τη ροή των πληροφοριών που λαμβάνουν οι δικαστικές αρχές για να προχωρήσουν», για να σχολιάσει: «Νομικοί είμαστε, δεν το ξέρουμε ότι δεν πάνε ποτέ όλες μαζί οι δικογραφίες; Ανακαλύψαμε την πυρίτιδα». «Δεν θα πω ούτε ότι είναι αθώοι ούτε ότι είναι ένοχοι. Ελέγχονται. Το γεγονός όμως ότι 20 βουλευτές ελέγχονται δεν είναι και για να το υπερηφανευόμαστε», σημείωσε.

Τσουκαλάς: Σε παραλήρημα ο Άδωνις

Επιπλέον, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης «είναι σε παραλήρημα γιατί του ζητήσαμε όσα καταγγέλλει -ότι είναι αποδέκτης ρουσφετιών, δήλωσε ότι κάνει ρουσφέτια-, να μας ενημερώσει και ποιος του ζήτησε και τι απάντησε».

«Ενδεχομένως πρέπει να δούμε αν αυτά πρέπει να τα ελέγξει και η δικαιοσύνη για να δούμε αν υπάρχει παρανομία», πρόσθεσε. «Σχετικά με τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και τις καταγγελίες του ότι το ΠΑΣΟΚ φταίει για όλα, αντί να τα λέει στον κ. Ανδρουλάκη που δεν έχει κυβερνήσει, να ρωτήσει τον κ. Λοβέρδο, τον κ. Φλωρίδη και τον κ. Χρυσοχοΐδη. Μπορούμε και εμείς να του θυμίσουμε τι γινόταν πριν 50 χρόνια, θυμάται τη δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ότι έκανε τα περισσότερα ρουσφέτια από όλους;», τόνισε.

Σχολίασε δε ότι «μόνο κάποιοι φανατικοί παίρνουν στα σοβαρά τον κ. Γεωργιάδη» και ότι «με κάθε δήλωσή του υπενθυμίζει ότι μαζί με τη διαφάνεια πρέπει να επιστρέψει και η σοβαρότητα στην πολιτική ζωή».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει κάνει το ρουσφέτι καθημερινότητα», ότι «μετά την οικονομική κρίση, η Νέα Δημοκρατία επανέφερε τη χώρα στις χειρότερες εργοστασιακές ρυθμίσεις πελατειασμού» και ότι «αυτή η κυβέρνηση είναι συνώνυμη με τον πελατειασμό». «Τώρα που πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, μας μιλά για το 1980 και το 1990. Αυτό αναδεικνύει τη γύμνια της», υπογράμμισε.

