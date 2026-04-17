«Πόλεμος» Δουδωνή – Χιώτη: Εξώδικο με το ΑΦΜ και τη διεύθυνση του βουλευτή σε κοινή θέα ανήρτησε ο δημοσιογράφος – Νέος καβγάς

Χαρακτήρα σύρραξης λαμβάνει η κόντρα ανάμεσα στον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και τον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έστειλε εξώδικο στον δημοσιογράφο με αφορμή όσα ισχυρίστηκε ο κ. Χιώτης στην ραδιοφωνική εκπομπή του στον ΣΚΑΪ, ότι ο κ. Δουδωνής είχε παρέμβει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα του αφθώδους πυρετού που απασχολεί τους κτηνοτρόφους του νησιού, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση αυτή «ρουσφέτι».

Ο δημοσιογράφος ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξώδικο που έλαβε από τον βουλευτή με αποτέλεσμα να ξεσπάσει δεύτερος γύρος αντιπαράθεσης, καθώς δεν απέκρυψε τα στοιχεία του ενάγοντος.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος με ανάρτηση, προαναγγέλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κύριε Χιώτη @ChiotisVasilis , στη μήνυση και στην αγωγή προσθέστε και μια καταγγελία που θα σας κάνω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ξέρετε, αυτή που απαξιώνατε συστηματικά) για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με ΑΦΜ και διεύθυνση. Διότι… April 17, 2026

Ο δημοσιογράφος αντέδρασε με ειρωνεία απαντώντας στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ μέσω Χ: «Μιας και πήρατε φόρα δεν κάνετε και μια καταγγελία εναντίον μου στις φιλοζωικές οργανώσεις; Οταν πήγαινα στο δημοτικό, είχα κυνηγήσει μια γάτα στο προαύλιο του σχολείου…»

Πώς ξεκίνησε η σύγκρουση

Όλα ξεκίνησαν όταν ο διευθυντής του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ υποστήριξε σε εκπομπή του ότι ο βουλευτής είχε παρέμβει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα του αφθώδους πυρετού που απασχολεί τους κτηνοτρόφους του νησιού, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση αυτή «ρουσφέτι».

«Ο Δουδωνής, που είναι υποψήφιος στο νομό Λέσβου, τις τελευταίες 10 μέρες έχει ταράξει στα τηλέφωνα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν απ’ τον αφθώδη πυρετό και να ανοίξει η αγορά της Λέσβου που είναι τώρα αποκλεισμένη για τα τυροκομικά προϊόντα. Αυτό λέγεται ρουσφέτι, σωστό ρουσφέτι, αλλά ζητά να αρθεί μια απαγόρευση δηλαδή να παρακαμφθεί μια νομοθεσία…», είπε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Χιώτης.

Απαντώντας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Δουδωνής κατηγόρησε τον δημοσιογράφο, που κατάγεται επίσης από τη Λέσβο, για προπαγάνδα, λέγοντας ότι ο ίδιος κάνει αγώνα για να μην καταστραφεί το νησί από το πρόβλημα του αφθώδους πυρετού.

«Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες μου, ας καμαρώσουμε τον συμπατριώτη μας δημοσιογράφο, Μυτιληνιό Βασίλη Χιώτη! Εξισώνει στον ΣΚΑΙ 100.3 τον αγώνα μας και αγώνα μου για να μην καταστραφεί το νησί μας από τον αφθώδη πυρετό με τα παράνομα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας μιλήσουμε για προπαγάνδα και για τα αίτια της καταστροφής του νησιού μας από την κυβερνητική πλήρη αδιαφορία. Ντροπή!», έγραψε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε ανάρτησή του.

Ο Βασίλης Χιώτης επανήλθε με ανάρτησή του λέγοντας: «Μπορείτε να μας πείτε με ποιον μιλήσατε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τι ακριβώς ζητήσατε; Διότι αν ζητήσατε κάτι που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τότε αυτό είναι ρουσφέτι με ποινικές συνέπειες…».

«Δεν ζήτησα κανένα ρουσφέτι, παράνομο ή μη»

Η κόντρα κλιμακώθηκε περαιτέρω, με τον κ. Δουδωνή να προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη. «Περιμένω τη δημόσια ανασκευή, συγγνώμη και αποκατάσταση της αλήθειας από τον κ Χιώτη, δημοσιογράφο, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΙ 100.3, διαφορετικά θα τον μηνύσω για συκοφαντική δυσφήμιση και θα του ασκήσω αγωγή για προσβολή προσωπικότητας», δήλωσε.

Στην ίδια ανάρτηση, ο βουλευτής τόνισε: «Κύριε Χιώτη, το νησί μας καταστρέφεται και ως όφειλα, με το που παρουσιάστηκε το πρώτο κρούσμα, ζήτησα ενημέρωση στη μία και μοναδική επικοινωνία μου με τον αρμόδιο υπουργό, την οποία και έλαβα. Δεν ζήτησα κανένα ρουσφέτι, παράνομο ή μη. Έπειτα, κατέθεσα 7 προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, ερώτηση και αναφορά. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και οδηγούμαστε στην πλήρη διάλυση του κτηνοτροφικού τομέα του νησιού. Αυτό που κάνετε είναι ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση και περιμένω δημόσια ανασκευή, συγγνώμη και αποκατάσταση της αλήθειας».

Και μετά ακολούθησαν τα προαναφερόμενα στην αρχή του κειμένου.

