search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 21:49
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.04.2026 20:03

Με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαξίμου

17.04.2026 20:03
Συνάντηση, στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Λίγο πριν από τις 17:00, η εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης στη χώρα μας έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου κατά την άφιξή της, την υποδέχθηκαν στην είσοδο η επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, Κατερίνα Νασίκα, καθώς και η επικεφαλής της γραμματείας, Ζωή Βλαχάβα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στο επίκεντρο μεταξύ άλλων, όπως αναμενόταν, εκτιμάται ότι τέθηκε προς συζήτηση το ζήτημα του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Ιράν για το άνοιγμα του Ορμούζ. Επιπλέον, προηγήθηκε η τηλεδιάσκεψη για Στενά του Ορμούζ, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο πρωθυπουργός είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόσεφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μία συγκυρία όπου η γεωπολιτική ρευστοποίηση συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 21:42
LIFESTYLE

Σάντρα Μπούλοκ: «Έχω την πολυτέλεια σε αυτή τη δουλειά να μεγαλώνω εγώ τα παιδιά μου, αλλοι δεν την έχουν»

ΚΟΣΜΟΣ

«Θολό τοπίο» με το άνοιγμα του Ορμούζ – Ασάφεια και αμφιβολίες για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων

ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος σε ένα μυστήριο σχεδόν επτά δεκαετιών: DNA έριξε «φως» στην εξαφάνιση οικογένειας στις ΗΠΑ που αγνοείτο από το 1958 (Photos)

1 / 3