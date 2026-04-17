Με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαξίμου

Συνάντηση, στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Λίγο πριν από τις 17:00, η εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης στη χώρα μας έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου κατά την άφιξή της, την υποδέχθηκαν στην είσοδο η επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, Κατερίνα Νασίκα, καθώς και η επικεφαλής της γραμματείας, Ζωή Βλαχάβα.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στο επίκεντρο μεταξύ άλλων, όπως αναμενόταν, εκτιμάται ότι τέθηκε προς συζήτηση το ζήτημα του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ.
Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Ιράν για το άνοιγμα του Ορμούζ. Επιπλέον, προηγήθηκε η τηλεδιάσκεψη για Στενά του Ορμούζ, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός.
Υπενθυμίζεται ότι χθες ο πρωθυπουργός είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόσεφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μία συγκυρία όπου η γεωπολιτική ρευστοποίηση συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.
