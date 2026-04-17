Το Ιράν απειλεί με νέο κλείσιμο του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο της εν εξελίξει σύνθετης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με συνεχείς και αντικρουόμενες τοποθετήσεις να εντείνουν τη διεθνή ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο ιρανικό πρακτορείο Fars, έστειλε σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας: «Εάν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ συνεχιστεί, η Τεχεράνη θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχειρίας και θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ».

Υπενθυμίζεται ότι, παρά την ανακοίνωση της Τεχεράνης για πλήρες άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν παραμένει ενεργός έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η τοποθέτησή του ήρθε αμέσως μετά την ιρανική ανακοίνωση για το άνοιγμα του περάσματος, που είχε ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη των εχθροπραξιών, δημιουργώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Πλέον, επαναλειτουργεί, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Αντικρουόμενες δηλώσεις και αβεβαιότητα

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν θα παραμείνει «σε πλήρη ισχύ», μέχρι να ολοκληρωθεί «κατά 100%» η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. «Η διαδικασία αυτή θα προχωρήσει πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί», σημείωσε.

Σε νεότερη παρέμβασή του, ο ίδιος προχώρησε σε έναν ακόμη ισχυρισμό, αναφέροντας ότι «το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Δεν θα χρησιμοποιηθούν πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου!».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία επίσημη επιβεβαίωση από ιρανικής πλευράς σχετικά με τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα κλείσουν ξανά.

Παράλληλα, παραμένει θολό το τοπίο γύρω από την πιθανή παρουσία ναρκών σε επιμέρους σημεία της περιοχής. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει ήδη εκδώσει σχετική προειδοποίηση, επισημαίνοντας ότι η αποφυγή διέλευσης από συγκεκριμένα τμήματα των Στενών θα πρέπει να εξετάζεται σοβαρά.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε μέσω Truth Social, ότι «Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει απομακρύνει -ή βρίσκεται στη διαδικασία απομάκρυνσης- όλων των θαλάσσιων ναρκών».

