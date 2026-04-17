ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 19:57
17.04.2026 18:24

Νετανιάχου: Συμφωνήσαμε σε εκεχειρία αλλά δεν τελειώσαμε με τη Χεζμπολάχ

17.04.2026 18:24
Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε συμφώνησαν σε προσωρινή εκεχειρία με τον Λίβανο. 

Ο Νετανιάχου μίλησε «τεράστια» τα επιτεύγματα» των IDF στο βόρειο μέτωπο, υποστηρίζοντας ότι εξουδετερώθηκε η άμεση απειλή διείσδυσης ενόπλων όσο και η «μακρινή απειλή» από το πυραυλικό οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ.

Όπως ανέφερε, ο ισραηλινός στρατός έχει δημιουργήσει μια «βαθιά ζώνη ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο, ενώ υποστήριξε ότι έχει καταστραφεί το 90% των πυραύλων και ρουκετών της οργάνωσης.

Η Χεζμπολά δεν είναι πια ίδια

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι η Χεζμπολάχ «δεν είναι πια η ίδια» μετά τις ισραηλινές επιχειρήσεις, αλλά παραδέχθηκε ότι η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί. «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Υπάρχουν στόχοι που απομένουν, ιδίως σε ό,τι αφορά τους πυραύλους και τα drones», σημείωσε.

Επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος παραμένει η πλήρης αποδόμηση της Χεζμπολάχ, διευκρινίζοντας ότι αυτό απαιτεί «χρόνο, υπομονή και σωστό διπλωματικό χειρισμό».

Τέλος, επεσήμανε ότι μετά από 43 χρόνια Ισραήλ και Λίβανος βρίσκονται σε άμεση επαφή, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως ένα πρώτο βήμα σε έναν «μακρύ δρόμο προς την ειρήνη».«Το ένα μας χέρι κρατά όπλο και το άλλο είναι απλωμένο για ειρήνη», κατέληξε.

Ένας νεκρός στο Λίβανο σε επιδρομή ισραηλινού drone

Εντωμεταξύ την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στον νότιο Λίβανο, από επιδρομή ισραηλινού drone. Οι αναφορές για την επιδρομή έγιναν λίγα λεπτά αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ απαγορεύουν στο Ισραήλ να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο. Μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν ότι η επιδρομή έγινε μεταξύ των νότιων πόλεων Κουνίν και Μπέιτ Γιαχούν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 19:52
Bloomberg: Για πέντε ακόμη χρόνια θα ανανεώσουν Ελλάδα και Γαλλία την αμυντική τους συμφωνία  

Πτώση 30χρονης στην Αθήνα: Κάμερα κατέγραψε τι έγινε – Μόνη της έσπασε το τζάμι – Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται η Μαρέβα Μητσοτάκη με γαστρεντερικά προβλήματα

