14.10.2025 15:40

Δήμος Αθηναίων: Διεθνές συνέδριο για τον περιορισμό της ολιγαρχίας – Δούκας: «Η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση της Δημοκρατίας» (photos)

14.10.2025 15:40


Ισχυρό μήνυμα για πιο αποτελεσματική και συντονισμένη διεθνή δράση κατά των ολιγαρχών έστειλετο πρώτο διεθνές συνέδριο, που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων με το Κέντρο Μελέτης Ολιγαρχών και το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, με θέμα την ολιγαρχία.

Το συνέδριο με τίτλο «Breaking the Oligarchs’ Grip: The Athens Dialogues» πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2025 στην Αθήνα. Περισσότεροι από 60 εκπρόσωποι από όλες τις ηπείρους συμμετείχαν δια ζώσης ή διαδικτυακά. Οι συζητήσεις γύρω από το πώς θα «σπάσει» η εξουσία των ολιγαρχών επικεντρώθηκαν σε δύο βασικούς άξονες: την κατανόηση του φαινομένου των ολιγαρχών και την αναζήτηση τρόπων περιορισμού της επιρροής τους στην παγκόσμια οικονομία και διεθνή τάξη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Το θέμα είναι πώς μπορεί πραγματικά να “σπάσει” η αντίληψη των Ολιγαρχών; Η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση της Δημοκρατίας και της δύναμης των πολλών. Διαφάνεια στη διακυβέρνηση και τη λογοδοσία, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, καταπολέμηση της διαφθοράς με αυστηροποίηση της νομοθεσίας. Και ασφαλώς αποκέντρωση της εξουσίας και μεταφορά αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο. Απαιτείται έλεγχος των πολυεθνικών, σπάσιμο των καρτέλ -βλέπουμε όλοι τι γίνεται στην ενέργεια- και αντίσταση στα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που επιζητούν την απόκτηση πολιτικής επιρροής. Δικαιότερη φορολογία και αναδιανομή του πλούτου για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων».

Ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, πρόσθεσε: «Το συνέδριο ήταν μια μεγάλη επιτυχία και ενίσχυσε την πεποίθησή μου ότι μπορούμε να περιορίσουμε την ισχύ των ολιγαρχών. Για να το πετύχουμε, πρέπει να τους κατανοήσουμε βαθύτερα και να διαμορφώσουμε νέες, πιο αποτελεσματικές πολιτικές. Η πολιτική όπως τη γνωρίζαμε δεν επαρκεί πλέον».

Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελέτης Ολιγαρχών, David Lingelbach και Valentina Rodríguez Guerra, δήλωσαν: «Η παγκόσμια τάξη των ολιγαρχών έχει ουσιαστικά αντικαταστήσει το σύστημα κανόνων που ίσχυε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν θέλουμε πραγματικά να σπάσουμε την εξουσία των ολιγαρχών, πρέπει να αναπτύξουμε μια στρατηγική βασισμένη στη γνώση – στο ποιοι είναι, τι τους δημιουργεί και πώς δρουν».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι διοργανωτές συμμετείχαν και στην τελετή μνήμης για την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί στις 12 Οκτωβρίου 1944, στην Ακρόπολη.

Ήδη, σχεδιάζεται το επόμενο διεθνές συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Αθήνα την άνοιξη του 2026.

