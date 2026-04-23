Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες σε ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο (video)

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τοπικές αρχές.

Παράλληλα, υπάρχει και ένας αγνοούμενος. «Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) οκτώ τραυματίστηκαν (…) Ένας άνθρωπος ακόμη αγνοείται», συνόψισε μέσω Telegram ο Ολεξάντρ Χάνζα, ο περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ.

Κατά τον ίδιο, ανάμεσα στους τραυματίες είναι δυο κορίτσια 9 και 14 ετών.

Dnipro right now ‼️ russian drone struck an apartment building in the middle of the night. pic.twitter.com/REYdk8fSjY April 22, 2026

Διαβάστε επίσης:

Συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ στις ΗΠΑ: Παράταση εκεχερίας για έναν μήνα θα ζητήσει η Βηρυτός – Συνεχίζει τους βομβαρδισμούς ο IDF

Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινό πλήγμα κοντά σε τέμενος – Ανάμεσά τους 3 παιδιά (video)

Περσικός Κόλπος: Πίεση των ΗΠΑ για συμφωνία και ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν – Η Τεχεράνη κατάσχει πλοία στο Στενό του Ορμούζ