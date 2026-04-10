Ουκρανία: Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Ντνίπρο – Εκεχειρία για το Πάσχα ανακοίνωσε ο Πούτιν

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα σε τρεις περιοχές στην περιφέρεια Ντνίπρο, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η περιφερειακή διοίκηση μέσω ανάρτησης στο Telegram.
«Στην περιοχή Σινελνίκοβε, δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και ένας ακόμα τραυματίστηκε», διευκρίνισε η διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Νικόπολη –δύο άνδρες ηλικίας 40 και 74 ετών.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε χθες (9/4) κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των Ορθοδόξων, την οποία ο Ουκρανός δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι το Κίεβο είχε ήδη προτείνει μια τέτοια εκεχειρία.
