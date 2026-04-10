search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 08:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.04.2026 07:50

Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά στα Στενά του Ορμούζ

Σε ένα νέο παραλήρημα ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την είδηση ότι επετεύχθη εκεχειρία 2 εβδομάδων ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ αλλά και κατά δημοσιογράφων. 

Σε μία από τις αναρτήσεις του στo Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως: «Το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά -και κάποια θα έλεγαν ανέντιμη- στο να επιτρέπει να περνά το πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν είναι αυτό η συμφωνία που έχουμε!».

Σε άλλη ανάρτησή του μιλά για τα «διόδια» που φαίνεται να έχουν επιβάλει ατύπως οι Ιρανοί για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς πάντως να προχωρά σε απειλές αν δεν το πράξουν.

«Υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν χρεώνει τέλη στα δεξαμενόπλοια που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ. Καλό θα είναι να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, να σταματήσουν τώρα», σημειώνει.

Σημειώνεται πως τις επόμενες ώρες στο Ισλαμαμπάντ ξεκινούν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ. 

Φυσικά, σε ένα από τα tweet στράφηκε και κατά των δημοσιογράφων της Wall Street Journal, το οποίο σε ανάλυσή του ασκούσε σκληρή κριτική στις θριαμβολογίες Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου που ο ίδιος ξεκίνησε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Η Wall Street Journal, ένα από τα χειρότερα και πιο ανακριβή ομάδα συντακτών στον κόσμο, δήλωσε ότι «κήρυξα πρόωρη νίκη στο Ιράν». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για νίκη και δεν υπάρχει τίποτα «πρόωρο» σε αυτό! Εξαιτίας μου, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και, πολύ σύντομα, θα δείτε το πετρέλαιο να ρέει, με ή χωρίς τη βοήθεια του Ιράν – για μένα δεν κάνει καμία διαφορά, έτσι κι αλλιώς. Η Wall Street Journal, όπως συνήθως, θα ζήσει για να «καταπιεί τα λόγια της». Είναι πάντα γρήγοροι στο να ασκούν κριτική, αλλά ποτέ στο να παραδέχονται όταν κάνουν λάθος, κάτι που συμβαίνει τις περισσότερες φορές!».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3