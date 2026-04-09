search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 00:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ισραήλ: Κανονικά η Τελετή του Αγίου Φωτός μετά τη διακοπή των πυραυλικών επιθέσεων στην Ιερουσαλήμ

agio fos new

Σε ενημέρωση πρέσβεων ενόψει της Τελετής του Αγίου Φωτός προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, διαβεβαιώνοντας ότι, μετά τη διακοπή των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων προς την Ιερουσαλήμ, η τελετή θα πραγματοποιηθεί με ασφάλεια το Μεγάλο Σάββατο.

Η σχετική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του γενικού διευθυντή του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Γιακόβ Λίβνε, και του επικεφαλής του Πρωτοκόλλου, Γκιλ Χάσκελ.

Σταμάτησαν οι εκτοξεύσεις προς την Ιερουσαλήμ

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης επισημάνθηκε ότι οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ έχουν σταματήσει, εξέλιξη που επιτρέπει τη διεξαγωγή της τελετής στον Ναό της Αναστάσεως υπό ασφαλείς συνθήκες.

Σε αναρτήσεις της ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα, αλλά και του υπουργείου Εξωτερικών, τονίζεται ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η τελετή μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά, συνοδευόμενη από ευχές για το Πάσχα.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Τώρα που οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ έχουν σταματήσει, η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια αυτό το Μεγάλο Σάββατο. Καλό Πάσχα».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
beirut-3274
giannis-aerakis
ΕΛΛΑΔΑ

pao valencia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

agio fos new
putin 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tempi-trena-sygkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

adwnis marinakis tsipras karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

feta_cheese
ΕΛΛΑΔΑ

exipni-kamera_0704_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

beirut-3274
giannis-aerakis
pao valencia
1 / 3