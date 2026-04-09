Ισραήλ: Κανονικά η Τελετή του Αγίου Φωτός μετά τη διακοπή των πυραυλικών επιθέσεων στην Ιερουσαλήμ

Σε ενημέρωση πρέσβεων ενόψει της Τελετής του Αγίου Φωτός προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, διαβεβαιώνοντας ότι, μετά τη διακοπή των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων προς την Ιερουσαλήμ, η τελετή θα πραγματοποιηθεί με ασφάλεια το Μεγάλο Σάββατο.

Η σχετική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του γενικού διευθυντή του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Γιακόβ Λίβνε, και του επικεφαλής του Πρωτοκόλλου, Γκιλ Χάσκελ.

Σταμάτησαν οι εκτοξεύσεις προς την Ιερουσαλήμ

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης επισημάνθηκε ότι οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ έχουν σταματήσει, εξέλιξη που επιτρέπει τη διεξαγωγή της τελετής στον Ναό της Αναστάσεως υπό ασφαλείς συνθήκες.

Σε αναρτήσεις της ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα, αλλά και του υπουργείου Εξωτερικών, τονίζεται ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η τελετή μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά, συνοδευόμενη από ευχές για το Πάσχα.

— Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) April 9, 2026

Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Τώρα που οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ έχουν σταματήσει, η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια αυτό το Μεγάλο Σάββατο. Καλό Πάσχα».

