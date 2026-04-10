Μόνο ένας στους πέντε «βλέπει» νίκη: Δυσαρέσκεια στο Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν

Ο λαός του Ισραήλ εμφανίζεται έντονα διχασμένος ως προς την έκβαση του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Walla και Maariv που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από την εφημερίδα The Jerusalem Post.

Παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ, κυριαρχεί η αίσθηση ότι η στρατιωτική εκστρατεία δεν κατέληξε σε καθαρή νίκη, με τους πολίτες να απορρίπτουν σε μεγάλο βαθμό την «εικόνα της νίκης» όσον αφορά τις εχθροπραξίες με την Τεχεράνη.

Στο συνολικό δείγμα, το 46% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ούτε το Ισραήλ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν τον πόλεμο, ενώ μόλις το 22% εκτιμά ότι επετεύχθη νίκη. Παράλληλα, το 63% δηλώνει δυσαρεστημένο με την τελική έκβαση, έναντι 32% που εκφράζει ικανοποίηση.

Δυσαρεστημένοι με τον Νετανιάχου περίπου οι μισοί Ισραηλινοί

Η πολιτική διάσταση αποτυπώνει ακόμη πιο έντονη πόλωση, καθώς το 61% των ψηφοφόρων του κυβερνητικού συνασπισμού δηλώνει ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα, ενώ στους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης το ποσοστό αυτό περιορίζεται μόλις στο 17%.

Η έρευνα κατέγραψε επίσης τις αξιολογήσεις των πολιτών για την απόδοση πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών. Ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, Τόμερ Μπαρ, συγκεντρώνει την υψηλότερη αποδοχή με 77% ικανοποίηση, ενώ ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, απολαμβάνει θετικών αξιολογήσεων σε ποσοστό 71%.

Στο πολιτικό επίπεδο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε ποσοστό ικανοποίησης 47%, με σημαντική διαφορά ανάμεσα στους ψηφοφόρους του συνασπισμού (92%) και της αντιπολίτευσης (24%), ενώ το 49% δηλώνει δυσαρεστημένο με την απόδοσή του.

Ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, συγκεντρώνει 40% ικανοποίηση, με 51% των ερωτηθέντων να εκφράζουν δυσαρέσκεια. Στο τέλος της σχετικής λίστας βρίσκονται ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, και ο υπουργός Παιδείας, Γιόαβ Κις, οι οποίοι λαμβάνουν θετικές αξιολογήσεις από το κοινό σε ποσοστό 29%.

Στην ίδια δημοσκόπηση περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο το 52% των Ισραηλινών δηλώνει ικανοποιημένο από την απόδοσή του κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ το 43% εκφράζει δυσαρέσκεια.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη από τη Lazar Research υπό τον Δρ. Μεναχέμ Λαζάρ, σε δείγμα 500 ενηλίκων στο Ισραήλ, με περιθώριο στατιστικού σφάλματος 4,3%.

