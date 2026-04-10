Έξαλλος ο Τραμπ στο Truth Social: Πυρά κατά δημοσιογράφων και σχολιαστών – Κατηγορίες, αιχμές και προσωπικές επιθέσεις

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, εξαπολύοντας σκληρή επίθεση κατά γνωστών δημοσιογράφων και σχολιαστών.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκαν πρόσωπα του μιντιακού χώρου, τα οποία κατηγόρησε ότι στρέφονται εναντίον του κινήματος MAGA και υπονομεύουν τη στάση του απέναντι στο Ιράν.

Ο Τραμπ προχώρησε σε εκτενή τοποθέτηση, στην οποία συνδύασε πολιτικές αναφορές, προσωπικούς χαρακτηρισμούς και αιχμές για τα Μέσα Ενημέρωσης, ενώ δεν δίστασε να επιτεθεί ευθέως στους εμπλεκόμενους, αμφισβητώντας τόσο την επαγγελματική τους πορεία, όσο και τις απόψεις τους.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ξέρω γιατί ο Tucker Carlson, η Megyn Kelly, η Candace Owens και ο Alex Jones με πολεμούν εδώ και χρόνια, ειδικά επειδή θεωρούν υπέροχο το να έχει το Ιράν, ο Νο1 χορηγός τρομοκρατίας, πυρηνικά όπλα – γιατί έχουν ένα κοινό: Χαμηλό IQ. Είναι ανόητοι άνθρωποι, το ξέρουν, το ξέρουν οι οικογένειές τους και το ξέρουν και όλοι οι άλλοι! Κοιτάξτε το παρελθόν τους, κοιτάξτε το ιστορικό τους. Δεν έχουν αυτό που χρειάζεται και δεν το είχαν ποτέ!

Όλοι τους έχουν εκδιωχθεί από την τηλεόραση, έχασαν τις εκπομπές τους και δεν προσκαλούνται καν, γιατί κανείς δεν νοιάζεται γι’ αυτούς. Είναι τρελοί, ταραχοποιοί και θα πουν οτιδήποτε για λίγη “δωρεάν” και φθηνή δημοσιότητα. Τώρα νομίζουν ότι παίρνουν κάποια “κλικ” επειδή έχουν τρίτης κατηγορίας podcasts, αλλά κανείς δεν μιλάει γι’ αυτούς και οι απόψεις τους είναι αντίθετες με το MAGA – αλλιώς δεν θα είχα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές με σαρωτική νίκη.

Το MAGA συμφωνεί μαζί μου και μόλις έδωσε στο CNN 100% αποδοχή για τον “ΤΡΑΜΠ”, όχι για γελοίους που κουνάνε τα χέρια όπως ο Tucker Carlson, που δεν κατάφερε καν να τελειώσει το κολέγιο. Ήταν διαλυμένος όταν απολύθηκε από το Fox και δεν ήταν ποτέ ο ίδιος – ίσως θα έπρεπε να δει έναν καλό ψυχίατρο!

Ή, η Megyn Kelly, που μου έκανε εκείνη τη γνωστή ερώτηση “Only Rosie O’Donnell”, ή η “τρελή” Candace Owens, που κατηγορεί την ιδιαίτερα σεβαστή Πρώτη Κυρία της Γαλλίας ότι είναι άντρας, ενώ δεν είναι, και ελπίζω να κερδίσει πολλά χρήματα στην αγωγή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην πραγματικότητα, για εμένα, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είναι πολύ πιο όμορφη γυναίκα από την Candace – δεν συγκρίνονται καν!

Ή ο χρεοκοπημένος Alex Jones, που λέει μερικά από τα πιο ανόητα πράγματα και έχασε όλη την περιουσία του – όπως του άξιζε – για την απαίσια επίθεσή του στις οικογένειες των θυμάτων του Sandy Hook, ισχυριζόμενος γελοία ότι ήταν ψεύτικα όλα.

Αυτοί οι λεγόμενοι “αναλυτές” είναι χαμένοι και πάντα θα είναι! Τώρα το Fake News CNN, οι αποτυχημένοι New York Times και όλα τα άλλα ριζοσπαστικά αριστερά “μέσα ενημέρωσης” τους αποθεώνουν και τους δίνουν “θετική” δημοσιότητα για πρώτη φορά στη ζωή τους. Δεν είναι MAGA – είναι αποτυχημένοι που προσπαθούν να προσκολληθούν στο MAGA.

Ως πρόεδρος, θα μπορούσα να τους έχω με το μέρος μου όποτε θέλω, αλλά όταν με καλούν δεν τους απαντώ γιατί είμαι απασχολημένος με υποθέσεις παγκόσμιας και εθνικής σημασίας. Μετά από μερικές φορές γίνονται “επιθετικοί”, αλλά δεν με νοιάζει πλέον – με νοιάζει μόνο να κάνω το σωστό για τη χώρα μας.

Το MAGA σημαίνει νίκη και δύναμη, ώστε να μην επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το MAGA σημαίνει να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη – και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα πώς να το πετύχουν. Εγώ όμως ξέρω, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τώρα η “πιο δυναμική” χώρα στον κόσμο!».

Διαβάστε επίσης:

