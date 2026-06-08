Ανδρουλάκης: Κεφαλαιακή ενίσχυση της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας με μέρος των αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο συνέδριο «Ελλάδα 2030», μίλησε, πριν από λίγη ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κι ανέφερε ότι δεν είναι σωστό να γίνεται η σύγκριση της Ελλάδα του σήμερα με την Ελλάδα των μνημονίων, καθώς η πρόκληση για μια κοινωνία είναι αν προετοιμάζεται για το μέλλον.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής το δίλημμα για το 2030 είναι: «Η Ελλάδα του 2030 θα είναι μια χώρα ευρωπαϊκής σύγκλισης ή μια χώρα που απλώς διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αδυναμίες της;», κι έθεσε 7 προκλήσεις -άξονες στους οποίους καλείται να απαντήσει.

Επισήμανε πώς μεγαλύτερη πρόκληση της ελληνικής οικονομίας δεν είναι πλέον η δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά η παραγωγικότητα, όπου σήμερα παράγεται με λιγότερη αξία ανά εργαζόμενο και ανά ώρα εργασίας από πολλές ανταγωνιστικές οικονομίες. «Χρειαζόμαστε ποιοτικότερο χρόνο εργασίας που να συνδυάζει αρμονικά την προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Γι’ αυτό άλλωστε πριν από λίγες εβδομάδες το ΠΑΣΟΚ έθεσε για διαβούλευση στον δημόσιο διάλογο την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας», σημείωσε και πρόσθεσε πώς «η χώρα δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην κατανάλωση, στις υπηρεσίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας ή σε συγκυριακούς παράγοντες ανάπτυξης. Η Ελλάδα του 2030 πρέπει να είναι μια ανθεκτική οικονομία που δημιουργεί περισσότερο πλούτο, περισσότερη αξία και κατανέμει τα οφέλη της ανάπτυξης με πιο δίκαιο τρόπο», σημείωσε.

Ως δεύτερη μεγάλη πρόκληση ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε την εξωτερική θέση της χώρας, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλά ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. «Με απλά λόγια: η Ελλάδα συνεχίζει να καταναλώνει και να επενδύει περισσότερο από όσο παράγει για τις διεθνείς αγορές. Αυτό δεν είναι απλώς ένας τεχνικός δείκτης. Είναι ζήτημα εθνικής ανθεκτικότητας», παρατήρησε.

Συμπλήρωσε ότι χρειάζονται περισσότερες εξαγωγές, ισχυρότερη μεταποίηση, μεγαλύτερη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Η τρίτη πρόκληση αφορά στο ανθρώπινο κεφάλαιο και το δημογραφικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε πώς η Ελλάδα του 2030 πρέπει να είναι μια χώρα που επενδύει συστηματικά στη γνώση, στην κατάρτιση, στην έρευνα και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

«Η μάχη της επόμενης δεκαετίας θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν θα μπορέσουμε να δώσουμε πραγματική προοπτική στους νέους ανθρώπους της χώρας», υπογράμμισε .

Τέταρτη πρόκληση , όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι οι ποιοτικοί θεσμοί, το ισχυρό κράτος δικαίου, η διαφάνεια, η αξιοκρατία. Γιατί η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, ο σεβασμός της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών, η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, η σταθερότητα των κανόνων και η ποιότητα της διακυβέρνησης αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες ανταγωνιστικότητας.

Πρόσθεσε πώς «η χώρα χρειάζεται ένα κράτος πιο αξιοκρατικό, πιο διαφανές, πιο αποτελεσματικό, πιο αποκεντρωμένο με μεγαλύτερη αξιοπιστία και λογοδοσία. Και αυτό δεν μπορεί να είναι το σημερινό «επιτελικό» κράτος».

Πέμπτον, είναι η επίμονη ακρίβεια να αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη κοινωνική πρόκληση.

«Η ανάπτυξη οφείλει να μεταφράζεται σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Και εν τέλει, πώς μπορεί να έχει επιτύχει μια οικονομική πολιτική, όταν ο λαός μας έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μεταξύ των 27 ευρωπαϊκών χωρών;», διερωτήθηκε .

Έκτη πρόκληση είναι το ιδιωτικό χρέος και η δεύτερη ευκαιρία σε όσους την αξίζουν. «Η Ελλάδα χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική -όπως αυτή που έχουμε καταθέσει στη Βουλή- που θα επιτρέπει στις βιώσιμες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά να επιστρέψουν πλήρως στην οικονομική δραστηριότητα», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, προτείνοντας προστασία της πρώτης κατοικίας, αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των funds και 120 δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο. Πραγματικές 120 δόσεις.

«Για το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ανάπτυξη, τη στιγμή που σημαντικό μέρος του παραγωγικού δυναμικού παραμένει εγκλωβισμένο σε έναν ωκεανό ιδιωτικού χρέους», τόνισε.

Ως έβδομη πρόκληση προσδιόρισε την επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ανοίγει ένα σοβαρό παράθυρο νέας ευκαιρίας, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μετατρέψουν προσωρινούς ευρωπαϊκούς πόρους σε μόνιμα κοινωνικά και οικονομικά αναπτυξιακά εργαλεία.

Εμείς λέμε ξεκάθαρα: πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτήν τη σημαντική ευκαιρία. Να ενισχύσουμε κεφαλαιακά την ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα με μέρος των αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να δημιουργηθεί ισχυρός δημόσιος χρηματοδοτικός πυλώνας για την προσιτή κατοικία, για προγράμματα κοινωνικών κατοικιών.

« Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα που θα κοιτάξει με αξιοπρέπεια και προοπτική το μέλλον, πρέπει να έχει πολιτικές προτάσεις μακροπρόθεσμες για όλες αυτές τις προκλήσεις.Εμείς, λοιπόν, έχουμε σχέδιο για ανθεκτική, παραγωγική, ανταγωνιστική, οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για κοινωνική δικαιοσύνη.Και, νομίζω ότι, αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

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