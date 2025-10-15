Δημοσκόπηση GPO: Συγκάλυψη σε υποθέσεις διαφθοράς από τη κυβέρνηση βλέπουν 3 στους 4 – Καμία εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη λέει το 71%

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κόλαφος για την κυβέρνηση και κυρίως τη Δικαιοσύνη, είναι το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για λογαριασμό των Παραπολιτικών 90,1.
Οι 9 στους 10 θεωρεί πως η διαφθορά έχει αυξηθεί (67,4%) ή είναι στα ίδια επίπεδα (23,2%) τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνησης ΝΔ.
Ακόμη… χειρότερα για το κυβερνών κόμμα, είναι τα ποσοστά στο ερώτημα τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση με τις υποθέσεις διαφθοράς. Οι 3 στους 4 (73,8% για την ακρίβεια) λέει ότι προσπαθεί ή μάλλον προσπαθεί να την συγκαλύψει. Σίγουροι δε για συγκάλυψη, δηλώνουν σε ποσοστό 55,5%
Οσον αφορά το πόσο εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη σε θέματα διαφθοράς, το 71,2% λέει «καθόλου» ή «λίγο». Σε μονοψήφιο ποσοστό είναι αυτοί που έχουν «πολύ» εμπιστοσύνη.
Αντίθετα, στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία δίνουν ψήφο εμποστοσύνης το 61%.
Οσον αφορά την επιλογή κόμματος και το βασικό κριτήριο του καθενός, το 58,1% δηλώνει ότι ψηφίζει με βάση τον σχεδιασμό των κομμάτων σε θέματα που τον ενδιαφέρουν, ενώ μόλις 23,7% ψηφίζει με βάση την ιδεολογία και 16,8% με κριτήριο τον πολιτικό αρχηγό.
Οσον αφορά τα κριτήρια στην επιλογή του κόμματος στις επόμενες εκλογές, το 61,8% θα ψηφίσει το κόμμα που θα τον πείσει στο πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το 45,5% με βάση την αναβάθμιση της δημόσιας υγειας. Τρίτη ακολουθεί η αντιμετώπισης της διαφθοράς και μετά η εξωτερική πολιτική / άμυνα και η αναβάθμιση της παιδείας.
Τέλος, ενδιαφέρον έχουν τα ποσοστά στα οποία οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ποιο είναι το κόμμα που αισθάνονται πιο κοντά. Η ΝΔ συγκεντρώνει ο 10%, με το ΠΑΣΟΚ να είναι στο 9,6% και τον ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί με 6,7%, μπροστά από την Πλεύση (6,2%).
Βέβαια, το 40,2% λέει ότι κανένα κόμμα δεν αισθάνεται ότι το νιώθει πιο κοντά.
Διαβάστε επίσης:
Σύνδεση μέσω… Καΐρου: Γιατί το Μαξίμου ελπίζει σε πρόσκληση Τραμπ, μετά τη σύνοδο στην Αίγυπτο και την έλευση Γκιλφόιλ
Τέμπη: Ο ορισμός της ημερομηνίας έναρξης της δίκης και οι «πονοκέφαλοι» για την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Πιο πίσω πάει η «καυτή» εσωκομματική συζήτηση για την παραίτηση Τσίπρα – Την ερχόμενη εβδομάδα η Πολιτική Γραμματεία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.