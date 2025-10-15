Δημοσκόπηση GPO: Συγκάλυψη σε υποθέσεις διαφθοράς από τη κυβέρνηση βλέπουν 3 στους 4 – Καμία εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη λέει το 71%

Κόλαφος για την κυβέρνηση και κυρίως τη Δικαιοσύνη, είναι το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για λογαριασμό των Παραπολιτικών 90,1.

Οι 9 στους 10 θεωρεί πως η διαφθορά έχει αυξηθεί (67,4%) ή είναι στα ίδια επίπεδα (23,2%) τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνησης ΝΔ.

Ακόμη… χειρότερα για το κυβερνών κόμμα, είναι τα ποσοστά στο ερώτημα τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση με τις υποθέσεις διαφθοράς. Οι 3 στους 4 (73,8% για την ακρίβεια) λέει ότι προσπαθεί ή μάλλον προσπαθεί να την συγκαλύψει. Σίγουροι δε για συγκάλυψη, δηλώνουν σε ποσοστό 55,5%

Οσον αφορά το πόσο εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη σε θέματα διαφθοράς, το 71,2% λέει «καθόλου» ή «λίγο». Σε μονοψήφιο ποσοστό είναι αυτοί που έχουν «πολύ» εμπιστοσύνη.

Αντίθετα, στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία δίνουν ψήφο εμποστοσύνης το 61%.

Οσον αφορά την επιλογή κόμματος και το βασικό κριτήριο του καθενός, το 58,1% δηλώνει ότι ψηφίζει με βάση τον σχεδιασμό των κομμάτων σε θέματα που τον ενδιαφέρουν, ενώ μόλις 23,7% ψηφίζει με βάση την ιδεολογία και 16,8% με κριτήριο τον πολιτικό αρχηγό.

Οσον αφορά τα κριτήρια στην επιλογή του κόμματος στις επόμενες εκλογές, το 61,8% θα ψηφίσει το κόμμα που θα τον πείσει στο πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το 45,5% με βάση την αναβάθμιση της δημόσιας υγειας. Τρίτη ακολουθεί η αντιμετώπισης της διαφθοράς και μετά η εξωτερική πολιτική / άμυνα και η αναβάθμιση της παιδείας.

Τέλος, ενδιαφέρον έχουν τα ποσοστά στα οποία οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ποιο είναι το κόμμα που αισθάνονται πιο κοντά. Η ΝΔ συγκεντρώνει ο 10%, με το ΠΑΣΟΚ να είναι στο 9,6% και τον ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί με 6,7%, μπροστά από την Πλεύση (6,2%).

Βέβαια, το 40,2% λέει ότι κανένα κόμμα δεν αισθάνεται ότι το νιώθει πιο κοντά.

