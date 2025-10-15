search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 09:42
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

15.10.2025 06:37

ΣΥΡΙΖΑ: Πιο πίσω πάει η «καυτή» εσωκομματική συζήτηση για την παραίτηση Τσίπρα – Την ερχόμενη εβδομάδα η Πολιτική Γραμματεία

15.10.2025 06:37
SYRIZA POLITIKH GRAMMATEIA

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ όπου αναπόφευκτα θα συζητηθεί το θέμα της παραίτησης Τσίπρα, αν και υπήρχαν εκτιμήσεις για την τρέχουσα εβδομάδα.

Μάλιστα, το όργανο δε θα συγκληθεί καν στην αρχή της εβδομάδας, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη ο Σωκράτης Φάμελλος θα έχει περιοδείες εκτός Αττικής, αλλά πιθανότατα στα μισά ή το τέλος της άλλης εβδομάδας.

Κοινώς, πέρα από την πλευρά Πολάκη που ζήτησε τη σύγκληση του οργάνου αμέσως μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, ουδείς φαίνεται να βιάζεται για την εν λόγω συνεδρίαση.

Ειδικά η ηγεσία, που δείχνει να «παίζει» καθυστερήσεις, προκειμένου να δοθεί χρόνος να επικρατήσει η ψυχραιμία στο εσωτερικό και να αποφευχθεί, όσο γίνεται, μια εκρηκτική συνεδρίαση με εικόνα αντιπαραθέσεων για το πώς θα διαχειριστεί το κόμμα αυτή την πολύ δύσκολη συνθήκη που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό σκηνικό.

Στο «ροκάνισμα» του χρόνου συνέβαλε και το βαρύ κοινοβουλευτικό πρόγραμμα της τρέχουσας εβδομάδας με τη συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο και την προ ημερησίας συζήτηση αύριο για την Εξωτερική Πολιτική.

Προς το παρόν, η κεντρική γραμμή, την οποία προβάλλει ο Σωκράτης Φάμελλος, κινείται στο τρίπτυχο «δεν είμαστε αντίπαλοι» – «κινούμαστε σε παράλληλες τροχιές, χωρίς να αποκλείεται συνεργασία στο μέλλον» – «εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας, δεν κατεβάζουμε τα μολύβια».

Στελέχη της πλειοψηφίας επισημαίνουν ότι επουδενί δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετική γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα, επιδίωξη που αποδίδουν στον Παύλο Πολάκη (ο οποίος εξαρχής έδειξε τον πρώην πρωθυπουργό ως «διασπαστή»), για τον οποίο όμως εκτιμούν ότι είναι απομονωμένος, αφού ο Νίκος Παππάς δεν το ακολουθεί σε αυτή τη γραμμή. Θεωρούν ότι τυχόν συγκρουσιακή γραμμή, θα είναι ταφόπλακα για το χώρο, όχι μόνο γιατί έχουν κουράσει οι συνεχείς αντιπαραθέσεις την τελευταία διετία – τριετία, αλλά και γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι «τσιπρική».

Κάποιοι μάλιστα εκτιμούν ότι ο σκληρός πυρήνας του Αλέξη Τσίπρα στις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, είναι περίπου η βάση του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Στο 6% περίπου κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση τα καλά δημοσκοπικά σενάρια, στο 8% με 9% υπολογίζεται η αφετηρία Τσίπρα, στις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις (GPO, Opinion Poll).

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και στον απόηχο της συνέντευξης Τσίπρα στην Εφημερίδα των Συντακτών που βάρυνε κι άλλο το κλίμα, αν και αποφεύχθηκε κάθε σχολιασμός, ο Σωκράτης Φάμελλος παραχωρεί σήμερα συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open και την εκπομπή Ώρα Ελλάδος.

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει σε Προανακριτική Επιτροπή, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ

Δημήτρης Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη μέχρι να πάψει η ισραηλινή κατοχή

Ανδρουλάκης: Το 13ωρο, η τελευταία πράξη ενός δράματος σε συνέχειες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
super market 65- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακοινώθηκαν οι μειώσεις σε 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ – Η λίστα με τους κωδικούς

tempi-trena-sygkrousi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Ο ορισμός της ημερομηνίας έναρξης της δίκης και οι «πονοκέφαλοι» για την κυβέρνηση

stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιάννης Στάνκογλου: «Πέρασα κρίση ηλικίας στα 50 μου – Δεν ένιωθα ο δυνατός που ήμουν κάποτε» (Video)

13-oro-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικές αλλαγές με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Συσσώρευση ψυχικής και σωματικής κόπωσης για τους εργαζόμενους

ideal_holdings_new
BUSINESS

Ideal Holdings: «Καύσιμο» 400 εκατ. ευρώ για εξαγορές και επενδύσεις – Τα πλάνα ανά κλάδο δραστηριότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι μετά από λιποθυμικό επεισόδιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 09:40
super market 65- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακοινώθηκαν οι μειώσεις σε 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ – Η λίστα με τους κωδικούς

tempi-trena-sygkrousi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Ο ορισμός της ημερομηνίας έναρξης της δίκης και οι «πονοκέφαλοι» για την κυβέρνηση

stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιάννης Στάνκογλου: «Πέρασα κρίση ηλικίας στα 50 μου – Δεν ένιωθα ο δυνατός που ήμουν κάποτε» (Video)

1 / 3