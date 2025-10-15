ΣΥΡΙΖΑ: Πιο πίσω πάει η «καυτή» εσωκομματική συζήτηση για την παραίτηση Τσίπρα – Την ερχόμενη εβδομάδα η Πολιτική Γραμματεία

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ όπου αναπόφευκτα θα συζητηθεί το θέμα της παραίτησης Τσίπρα, αν και υπήρχαν εκτιμήσεις για την τρέχουσα εβδομάδα.

Μάλιστα, το όργανο δε θα συγκληθεί καν στην αρχή της εβδομάδας, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη ο Σωκράτης Φάμελλος θα έχει περιοδείες εκτός Αττικής, αλλά πιθανότατα στα μισά ή το τέλος της άλλης εβδομάδας.

Κοινώς, πέρα από την πλευρά Πολάκη που ζήτησε τη σύγκληση του οργάνου αμέσως μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, ουδείς φαίνεται να βιάζεται για την εν λόγω συνεδρίαση.

Ειδικά η ηγεσία, που δείχνει να «παίζει» καθυστερήσεις, προκειμένου να δοθεί χρόνος να επικρατήσει η ψυχραιμία στο εσωτερικό και να αποφευχθεί, όσο γίνεται, μια εκρηκτική συνεδρίαση με εικόνα αντιπαραθέσεων για το πώς θα διαχειριστεί το κόμμα αυτή την πολύ δύσκολη συνθήκη που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό σκηνικό.

Στο «ροκάνισμα» του χρόνου συνέβαλε και το βαρύ κοινοβουλευτικό πρόγραμμα της τρέχουσας εβδομάδας με τη συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο και την προ ημερησίας συζήτηση αύριο για την Εξωτερική Πολιτική.

Προς το παρόν, η κεντρική γραμμή, την οποία προβάλλει ο Σωκράτης Φάμελλος, κινείται στο τρίπτυχο «δεν είμαστε αντίπαλοι» – «κινούμαστε σε παράλληλες τροχιές, χωρίς να αποκλείεται συνεργασία στο μέλλον» – «εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας, δεν κατεβάζουμε τα μολύβια».

Στελέχη της πλειοψηφίας επισημαίνουν ότι επουδενί δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετική γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα, επιδίωξη που αποδίδουν στον Παύλο Πολάκη (ο οποίος εξαρχής έδειξε τον πρώην πρωθυπουργό ως «διασπαστή»), για τον οποίο όμως εκτιμούν ότι είναι απομονωμένος, αφού ο Νίκος Παππάς δεν το ακολουθεί σε αυτή τη γραμμή. Θεωρούν ότι τυχόν συγκρουσιακή γραμμή, θα είναι ταφόπλακα για το χώρο, όχι μόνο γιατί έχουν κουράσει οι συνεχείς αντιπαραθέσεις την τελευταία διετία – τριετία, αλλά και γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι «τσιπρική».

Κάποιοι μάλιστα εκτιμούν ότι ο σκληρός πυρήνας του Αλέξη Τσίπρα στις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, είναι περίπου η βάση του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Στο 6% περίπου κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση τα καλά δημοσκοπικά σενάρια, στο 8% με 9% υπολογίζεται η αφετηρία Τσίπρα, στις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις (GPO, Opinion Poll).

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και στον απόηχο της συνέντευξης Τσίπρα στην Εφημερίδα των Συντακτών που βάρυνε κι άλλο το κλίμα, αν και αποφεύχθηκε κάθε σχολιασμός, ο Σωκράτης Φάμελλος παραχωρεί σήμερα συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open και την εκπομπή Ώρα Ελλάδος.

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει σε Προανακριτική Επιτροπή, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ

Δημήτρης Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη μέχρι να πάψει η ισραηλινή κατοχή

Ανδρουλάκης: Το 13ωρο, η τελευταία πράξη ενός δράματος σε συνέχειες