14.10.2025 22:05

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει σε Προανακριτική Επιτροπή, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ

14.10.2025 22:05
SYRIZA_BORIDHS
Eurokinissi

Την κίνηση Βορίδη να στείλει e-mail στους βουλευτές της ΝΔ προκειμένου να διαψεύσει τα όσα κατέθεσε στην Εξεταστική ο Γρ. Βάρρας, καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο πρώην υπουργός λειτουργεί σαν να πρόκειται για εσωκομματικό ζήτημα της ΝΔ και όχι ένα τεράστιο σκάνδαλο.

Τονίζει επιπλέον ότι ο κ. Βορίδης θα έπρεπε να πει όσα έχει να πει, θεσμικά σε μια Προανακριτική Επιτροπή, αλλά «η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε την αντιδημοκρατική κοινοβουλευτική εκτροπή στη Βουλή, που οδήγησε σε μια Εξεταστική Επιτροπή συγκάλυψης». «Αυτή είναι η θεσμική συνέπεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των στελεχών της: ανύπαρκτη, σαν τα χιλιάδες αιγοπρόβατα των «κολλητών» της, που δηλώνονταν για παράνομες επιδοτήσεις» προσθέτει η Κουμουνδούρου. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον Μάκη Βορίδη:

«Η αντιπαλότητα που έχει ξεσπάσει μετά τις αποκαλύψεις του συμβούλου του πρωθυπουργού, Γρ. Βάρρα, για τον Μάκη Βορίδη, ώθησε τον τελευταίο να  ενημερώσει τους βουλευτές της ΝΔ με εσωτερικό “ραβασάκι”, προσπαθώντας εναγωνίως να διαψεύσει τον κ. Βάρρα. Και φρόντισε να επισημάνει ότι δεν έχασε τη στήριξη του Μεγάρου Μαξίμου. Ο κ. Βορίδης ενημερώνει μέσω μέιλ τους “γαλάζιους” βουλευτές, σαν να πρόκειται απλά για ένα εσωκομματικό ζήτημα της ΝΔ και όχι για ένα τεράστιο σκάνδαλο που στερεί αναγκαία κονδύλιa από την αγροτική παραγωγή και την ύπαιθρο. 

Αντί ο κ. Βορίδης να έρθει να απολογηθεί και να πει όσα έχει να πει θεσμικά σε μια Προανακριτική Επιτροπή, η οποία θα είχε ευρύτερες αρμοδιότητες και εξουσίες, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε την αντιδημοκρατική κοινοβουλευτική εκτροπή στη Βουλή, που οδήγησε σε μια Εξεταστική Επιτροπή συγκάλυψης. Kατά τη διάρκεια της οποίας οι γαλάζιοι «κομματάρχες» παθαίνουν επιλεκτική αμνησία. 

Αυτή είναι η θεσμική συνέπεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των στελεχών της: ανύπαρκτη, σαν τα χιλιάδες αιγοπρόβατα των «κολλητών» της, που δηλώνονταν για παράνομες επιδοτήσεις. 

Ως ανύπαρκτο προσπαθούν να παρουσιάσουν και το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ από χθες στα γραφεία του Οργανισμού εγκαταστάθηκε η   Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη θέτει για ακόμη μια φορά σε κίνδυνο τις πληρωμές των ενισχύσεων στους αγροτοκτηνοτρόφους, παρά τις ψεύτικες δεσμεύσεις του κ. Τσιάρα. 

Σε κάθε περίπτωση, όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κριθούν αυστηρά από τον ελληνικό λαό, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Και ένα αναγκαίο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η πολιτική αλλαγή για την Προοδευτική Ελλάδα».

