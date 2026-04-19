Κτηνωδία στη Χαλκιδική: Θανάτωσαν 21 σκυλιά με φόλα

Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Βάβδου Χαλκιδικής η μαζική θανάτωση 21 σκύλων, μετά από χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Το περιστατικό έχει κινητοποιήσει άμεσα τον Δήμο Πολυγύρου, ο οποίος προχωρά σε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Συνολικά 21 σκυλιά (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), τα οποία βρίσκονταν υπό την επίβλεψη τοπικού κτηνοτρόφου, εντοπίστηκαν νεκρά από κατανάλωση δηλητηριασμένων δολωμάτων.
Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, καταδίκασε το γεγονός χαρακτηρίζοντάς το σοβαρό ποινικό αδίκημα και τόνισε πως ο Δήμος θα κινηθεί θεσμικά για την απόδοση δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, για τη συγκεκριμένη ομάδα ζώων είχε υπάρξει μέριμνα σε συνεργασία με την Πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων και φιλοζωικά σωματεία, περιλαμβάνοντας στειρώσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και προσπάθειες για υιοθεσίες.
Μετά το τραγικό συμβάν, ο Δήμος Πολυγύρου, με την Πενταμελή Επιτροπή, προχωρά άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:
Ο Δήμος Πολυγύρου θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τις δράσεις του για την ευζωία των ζώων και την τήρηση της νομιμότητας, έως ότου αποδοθεί δικαιοσύνη.
Οι τοπικές αρχές απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε πολίτη διαθέτει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Η θανάτωση ζώων διώκεται πλέον σε βαθμό κακουργήματος, με την τήρηση της νομιμότητας να αποτελεί προτεραιότητα για τις δημοτικές υπηρεσίες.
