Τέμπη: Μετωπική κυβέρνησης – συγγενών για την πάνω πλατεία – Το Μαξίμου δεν θέλει τα ονόματα, «πυρά» από Καρυστιανού και Πλακιά

Σε μετωπική σύγκρουση οδηγούνται κυβέρνηση και συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών καθώς ξεκαθαρίζει σιγά-σιγά το τοπίο σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Καμία διαμαρτυρία, καμία πορεία, τίποτα»

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι «το λέμε ξεκάθαρα, ότι από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά, δεν θα επιτρέψουμε να μετατρέπεται – και αυτό έχει να κάνει με την Αστυνομία και όχι με το Στρατό που λέει, εντελώς νομίζω τεχνηέντως και ψευδώς η αντιπολίτευση, ποτέ δεν το είπαμε αυτό – δεν θα επιτρέψουμε το ιερό αυτό σημείο να γίνει οτιδήποτε έχει να κάνει με έκφραση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Μπορεί να γίνει πιο πέρα, πιο δίπλα». Επανέλαβε δε ότι την ευθύνη για την τήρηση της τάξης θα την έχει η αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι «μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα».

Όσον αφορά στο ερώτημα για το αν θα σβηστούν τα ονόματα των 57 θυμάτων της αδιανόητης σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, που είναι γραμμένα στην πλατεία του μνημείου, ο Π. Μαρινάκης απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, λέγοντας ότι «δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια “επιθετική” κίνηση, μια ενέργεια, να πάμε αύριο μεθαύριο, την άλλη βδομάδα, να σβήσουμε τα ονόματα, για να έρθουν οι γνωστοί – άγνωστοι προβοκάτορες “αλληλέγγυοι” οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση», αλλά και προσθέτοντας ότι «ούτως ή άλλος υπάρχει μνημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί για τους νεκρούς στα Τέμπη, υπάρχει ήδη. Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μετατρέπεται στο αυτονόητο αποκλειστικό μνημείο τιμής των ηρώων μας και τίποτα άλλο».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση επιθυμεί σε πρώτη φάση να φύγουν από την πλατεία τα λουλούδια και τα κεριά που πλαισιώνουν τα ονόματα των 57 νεκρών των Τεμπών ενώ όσον αφορά αυτά καθαυτά τα ονόματα, φαίνεται ότι επενδύει… στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ώστε σταδιακά να σβηστούν από τις πλάκες της πλατείας. Το βέβαιο είναι ότι άμεση προτεραιτότητά της είναι να φύγουν κεριά και λουλούδια και, μάλιστα, το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

«Το Μνημείο ανήκει σε όλους τους Έλληνες»

Όπως είναι φυσικό, οι προθέσεις της κυβέρνησης προκαλούν σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, οι οποίοι θεωρούν την κίνηση αυτή ως ένα είδος «εκδίκησης» της κυβέρνησης για τη νίκη του Πάνου Ρούτσι, τα αιτήματα του οποίου έγιναν δεκτά μετά την απεργία πείνας 23 ημερών που πραγματοποίησε στην πάνω πλευρά της πλατείας Συντάγματος.

Με μια μακροσκελή ανάρτησή της στα social media, η Μαρία Καρυστιανού επιτίθεται στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι «το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Η αλαζονική πεποίθηση σας ότι σας ανήκει η χώρα, τα δάση, τα νησιά, η ζωή μας, είναι λανθασμένη. Δεν σας ανήκει τίποτα. Είστε απλώς περαστικοί διαχειριστές, και μάλιστα επίορκοι και αποτυχημένοι!», προσθέτοντας ότι «ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΚΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ!! Πόσο αλαζονικό να στέλνεται για συζήτηση στη Βουλή μια άκρως αντιδημοκρατική πρόταση, ως “τιμωρία” απέναντι στην κοινωνική διαμαρτυρία! Η Δημοκρατία όμως δεν πτοείται από εκβιασμούς και εκφοβισμούς. Το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας είναι ιερό!».

Η Μ. Καρυστιανού, ωστόσο, δεν είναι μόνη: μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε ότι «ακόμα και η πιο μικρή ελπίδα για δημοκρατία στη χώρα μας, έσβησε. Ο πρωθυπουργός φανερά θυμωμένος από την πρόσφατη δικαίωσή μου, επιδόθηκε σε μία ευθεία απάνθρωπη επίθεση εναντίον μου, που έκανα απεργία πείνας για 23 ημέρες – δηλαδή εναντίον του συνόλου της κοινωνίας που με στήριξε. Περίμενε να τελειώσω την απεργία μου και πολύ γρήγορα να ανακοινώσει αυτό το μέτρο. Με αυτόν τον τρόπο θέλει πάση θυσία να μας διώξει, να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων και να καθαρίσει το τοπίο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, θα είμαστε εκεί όλοι. Αν το κάνει, δεν θα θέλει να ζήσει αυτό που θα γίνει την επόμενη ημέρα».

Επίσης, και ο Νίκος Πλακιάς δήλωσε ότι τα ονόματα θα πρέπει να μείνουν στο σημείο που βρίσκονται γραμμένα μέχρι την τελική δικαίωση.

Προβληματισμός, ωστόσο, επικρατεί και στους κόλπους της γαλάζιας παράταξης, με βουλευτές να θέτουν το πολύ απλό ερώτημα: τι θα γίνει αν τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών σβηστούν και συγγενείς των θυμάτων επιστρέψουν και προσπαθήσουν να τα ξαναγράψουν. «Θα στείλουμε την αστυνομία να τους διώξει;» διερωτούνται εκτιμώντας ότι η όλη πρωτοβουλία είναι άκαιρη και μπορεί να προκαλέσει επιπλέον εντάσεις στην ούτως ή άλλως πολωμένη κοινωνία. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης επισημαίνεται ότι με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου, η κυβέρνηση επιδιώκει να «αποστειρώσει» τη Βουλή από διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις.

