Ξανά στην Αθήνα ο Μακρόν: Στο «πακέτο» η επ’ αόριστον επέκταση της αμυντικής συνεργασίας και η «πυρηνική ομπρέλα»

Μπορεί η Αθήνα να υπογραμμίζει ότι η Γαλλία – όπως και η Ελλάδα – έχει προχωρήσει σε πρόγραμμα προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, αλλά το «κυρίως μενού» της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου περιέχει πολύ πιο «ζουμερά πιάτα».

Κατ’ αρχάς, το προφανές: την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα για άλλα πέντε χρόνια (με πρόβλεψη για επ’ αόριστον επέκτασή της), την οποία θέλουν και η Αθήνα και το Παρίσι, δίνοντας, μάλιστα, έμφαση στη μεγαλύτερη εμβάθυνσή της, δεδομένης της… πτητικότητας που παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα οι διαθέσεις της Ουάσινγκτον έναντι του ΝΑΤΟ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ευαγγελίζεται εδώ και χρόνια την ευρωπαϊκή αυτονομία όσον αφορά στην άμυνα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προωθεί εντός ΕΕ κοινές αμυντικές πρωτοβουλίες και εξοπλιστικά προγράμματα, οπότε η ανανέωση της συμφωνία είναι εντελώς… εντός πνεύματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελλάδα είναι μια από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον στην πρόταση της Γαλλίας – της μοναδικής χώρας μέλους της ΕΕ με δυνατότητα πυρηνικής αποτροπής – να μπουν υπό την «πυρηνική ομπρέλα» του Παρισιού.

Η πρόταση του Μακρόν βρίσκεται ακόμα σε πρωτόλειο στάδιο – η Γαλλία διαθέτει περίπου 290 πυρηνικές κεφαλές και η πρότασή της λέει ότι τα όπλα αυτά θα βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχό της – ωστόσο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απειλεί με «ξεδόντιασμα» του ΝΑΤΟ, η ιδέα του Γάλλου προέδρου συζητείται κι από άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία και η Δανία.

Τρίτον, αναμένεται να συζητηθεί το ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Αθήνα και Παρίσι έχουν εκφραστεί θετικά για μια επιχείρηση παρόμοια με τις ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα λήξει ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και θα αποκατασταθεί με κάποιον η κυκλοφορία των πλοίων στο κρίσιμο αυτό ναυτικό πέρασμα.

Φυσικά, Ελλάδα και Γαλλία ξεκαθαρίζουν ότι όσο συνεχίζεται η σύρραξη δεν προτίθενται να εμπλακούν, ωστόσο, δεν αποκλείεται όταν τελειώσει η σύγκρουση να παράσχουν ναυτική υποστήριξη για την ασφάλεια των διερχομένων πλοίων.

Όσον αφορά στα εξοπλιστικά, Αθήνα και Παρίσι δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι η Τουρκία εξαιρέθηκε σε πρώτη φάση από το εργαλείο SAFE των 150 δις. ευρώ (σε δάνεια) για εξοπλιστικά προγράμματα και αναμένεται να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα.

Σχετικά με την πρόταση/έκκληση Μακρόν «αγοράστε ευρωπαϊκά», όσον αφορά στους εξοπλισμούς, η Αθήνα αποτελεί από τους καλύτερους πελάτες της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας, τόσο στη θάλασσα (φρεγάτες FDI), όσο και στον αέρα (μαχητικά Rafale – έστω κι αν το Παρίσι δεν κατάφερε να εμποδίσει την πώληση, μαζί με τα Eurofighter Typhoon, και των πυραύλων Meteor στην Τουρκία), κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα.

Από εκεί και πέρα, ο Γάλλος πρόεδρος, λένε οι πληροφορίες, δεν αποκλείεται να προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση και την αγορά ως τεσσάρων επιθετικών υποβρυχίων τύπου Barracuda – τα οποία θεωρούνται ως ιδιαίτερα εξελιγμένα και μπορούν να δρουν σε αγαστή συνεργασία με τις φρεγάτες FDI του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αθήνα δεν εμφανίζεται αρνητική σε μια τέτοια πρόταση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, το κόστος κρίνεται συμφέρον και θα υπάρξει και ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή τους. Κατά την παρουσία Μακρόν στην Αθήνα, δεν προβλέπεται να υπάρξει κάποια συμφωνία, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνει προπαρασκευή για κάτι τέτοιο.

