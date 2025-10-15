ΟΠΕΚΕΠΕ: Χρυσώνει το χάπι στους αγρότες με πληρωμές σε τρεις κατηγορίες και μαθηματικά για… προχωρημένους

Με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δηλώνει ευθαρσώς στη Βουλή ότι θεωρεί έως αδύνατο να γίνουν πληρωμές εντός του Οκτωβρίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να κατευνάσει τους αγρότες με το… σταγονόμετρο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα μπορούσε να γίνει… μάθημα μαθηματικών, σήμερα (15/10) καταβάλλονται 3 κατηγορίες ενισχύσεων ύψους 153 εκατ. ευρώ και συνολικά προγραμματίζονται άμεσα πληρωμές σε 8 κατηγορίες ενισχύσεων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Μόνο που στα 153 εκατομμύρια περιλαμβάνονται πληρωμές από 01.09.2025…

Όπως προκύπτει, από σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιούνται πληρωμές σε συνολικά 157.737 δικαιούχους, συνολικού ποσού 61,41 εκατ. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις 25.138 δικαιούχων (ήτοι ποσοστό 13,7% επί του συνόλου των 182.875 δικαιούχων) δεσμεύτηκαν για περαιτέρω έλεγχο

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, η κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί άμεσα δύο νέες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των αγροτών, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και της στήριξη όσων έχουν πληγεί από τις ζωονόσους.

Αναλυτικά οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ενωσιακή και της Εθνική Νομοθεσία και κατόπιν διασταυρωτικών ελέγχων με τα στοιχεία του Ε9 και των στοιχείων του myDATA από την ΑΑΔΕ, πραγματοποιούνται από σήμερα 15 Οκτωβρίου 2025, πληρωμές σε συνολικά 157.737 δικαιούχους, συνολικού ποσού 61,41 εκατ. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις 25.138 δικαιούχων (ήτοι ποσοστό 13,7% επί του συνόλου των 182.875 δικαιούχων) δεσμεύτηκαν για περαιτέρω έλεγχο.

Πέραν των ανωτέρω ποσών, από 01.09.2025 έχουν καταβληθεί επιπλέον 90 εκατ. ευρώ περίπου σε δικαιούχους διαφόρων Επενδυτικών Μέτρων του ΠΑΑ 2014 – 2022.

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και την πληρωμή ύψους 1,6 εκατ. ευρώ που έγινε στις 03.10.2025, συνολικά από 01.09.2025 έχουν πληρωθεί 153 εκατ. ευρώ. Στα ποσά αυτά, δεν περιλαμβάνονται οι αιτήσεις των υποψηφίων δικαιούχων που ελέγχονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι πληρωμές αυτές αναλύονται ως εξής:

1.Υπόλοιπα Άμεσων Ενισχύσεων Αιτήσεων (ΕΑΕ) 2024:

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών δεσμεύτηκαν οι δηλώσεις 24.025 δικαιούχων προκειμένου να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι, κυρίως λόγω:

Μη συμφωνίας των τετραγωνικών μέτρων της δηλωθείσας στο ΟΣΔΕ μισθωμένης έκτασης, με αυτή που προκύπτει στο Ε9 των ιδιοκτητών.

Μη συμφωνίας των τιμολογίων κρέατος, γάλακτος, κλπ. προϊόντων με τα αντίστοιχα στοιχεία στο myDATA.

(*) Επισημαίνεται ότι με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για την τρέχουσα περίοδο είναι αυξημένες, και φθάνουν στα όρια των μέγιστων επιτρεπόμενων τιμών του ΣΣ ΚΑΠ.

(**)Σημειώνεται ότι ειδικά για την ενίσχυση Αιγοπρόβειου, αριθμός 34.617 αιτήσεων ποσού 10 εκατ. ευρώ περίπου, εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός Νοεμβρίου 2025, καθώς απαιτείται περαιτέρω διασταύρωση της παραγωγής γάλακτος σε σχέση με τα στοιχεία του myDATA.

Πληρωμές Καθεστώτων Εκτός ΟΣΔΕ:

Από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και από τον Κοινοτικό Κανονισμό, οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής εξοφλούνται με Διοικητικό Έλεγχο σε ποσοστό 100% εξοφλημένων παραστατικών δαπανών και δεν λαμβάνει χώρα διασταυρωτικός έλεγχος με στοιχεία από την ΑΑΔΕ.

Πληρωμές Βιολογικής Γεωργίας και Μελισσοκομίας Εντός ΟΣΔΕ:

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών, δεσμεύτηκαν οι δηλώσεις 1.113 δικαιούχων προκειμένου να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι, κυρίως λόγω μη συμφωνίας των τετραγωνικών μέτρων της δηλωθείς στο ΟΣΔΕ μισθωμένης έκτασης, με αυτή που προκύπτει στο Ε9 των ιδιοκτητών.

Νωρίτερα, δύσκολο έως αδύνατο «έβλεπε» ο νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το ενδεχόμενο να γίνουν εντός του Οκτωβρίου και μάλιστα πριν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου πληρωμές, ενώ –όπως είπε- με την παρουσία της OLAF στον Οργανισμό δεν γνωρίζει εάν θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα οι πρώτες πληρωμές.

Στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή ο κ. Ζαλίδης ερωτώμενος για το φλέγον θέμα των πληρωμών που έχει ανεβάσει στα κεραμίδια τον αγροτικό κόσμο ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ήξερα πως αυτή την εβδομάδα θα βγει η παρτίδα για τα ποσά που δεν πληρώθηκαν τον Ιούνιο. Τώρα, δεν ξέρω με τον OLAF εάν αυτό θα ισχύσει για αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Καββαδάς θα ορίσει το χρονοδιάγραμμα και ελπίζω αυτό το παραδοσιακό, της παρέλασης του Οκτωβρίου να το κρατήσουμε. Είναι δύσκολο έως αδύνατο. Θα δοθεί προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης σε ένα βαθμό».

