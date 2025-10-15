Άγιος Δημήτριος: Άνδρας είχε ανέβει σε ταράτσα και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για άνδρα, που απειλούσε να αυτοκτονήσει στον Άγιο Δημήτριο.

Ο άνδρας που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έχει ανέβει σε ταράτσα και απειλούσε να πηδήξει στο κενό.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον αποτρέψουν. Μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο, καθώς έφερε τραύματα από πιρούνι.

Αντίστοιχο περιστατικό καταγράφηκε νωρίτερα στο Κρυονέρι.

