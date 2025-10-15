search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 22:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 21:35

Άγιος Δημήτριος: Άνδρας είχε ανέβει σε ταράτσα και απειλούσε να αυτοκτονήσει

15.10.2025 21:35
PERIPOLIKO76
φωτογραφία

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για άνδρα, που απειλούσε να αυτοκτονήσει στον Άγιο Δημήτριο.

Ο άνδρας που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έχει ανέβει σε ταράτσα και απειλούσε να πηδήξει στο κενό.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον αποτρέψουν. Μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο, καθώς έφερε τραύματα από πιρούνι.

Αντίστοιχο περιστατικό καταγράφηκε νωρίτερα στο Κρυονέρι.

Διαβάστε επίσης

Συναγερμός στο Κρυονέρι: Άνδρας απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα – Παραδόθηκε στην αστυνομία

Τι ισχύει για όσους ενημερώνουν οδηγούς για τα μπλόκα της ΕΛΑΣ – Οι ποινές και τα πρόστιμα

Φοινικούντα: Εμπλοκή δύο ακόμη προσώπων στη διπλή δολοφονία εξετάζει η αστυνομία – «Ο ανιψιός του ανεχόταν τον επιστάτη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis 66- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι συναντήσεις του Πιερρακάκη στην Ουάσιγκτον

kerameos – giannoulis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θα απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό: Κόντρα Γιαννούλη – Κεραμέως 

amyna evropi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη η ΕΕ για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030 – Τι περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης αμυντικής ετοιμότητας

israil omiroi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς επέστρεψε δύο ακόμη σορούς ομήρων – Απειλές Τραμπ για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα

pyrgos-ktirio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Κτίριο κατέρρευσε στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 22:54
pierrakakis 66- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι συναντήσεις του Πιερρακάκη στην Ουάσιγκτον

kerameos – giannoulis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θα απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό: Κόντρα Γιαννούλη – Κεραμέως 

amyna evropi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη η ΕΕ για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030 – Τι περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης αμυντικής ετοιμότητας

1 / 3