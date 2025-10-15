Συναγερμός στο Κρυονέρι: Άνδρας απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα – Παραδόθηκε στην αστυνομία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε στο Κρυονέρι, στην οδό Ελπίδος, καθώς άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα απειλούσε να αυτοκτονήσει.
Ο ίδιος έλεγε ότι έχει καραμπίνα, ενώ ο χώρος αποκλείστηκεί από αστυνομικούς και έφτασε ειδικός διαπραγματευτής της αστυνομίας.
Στελέχη της Αστυνομίας κατάφεραν να τον αφοπλίσουν, παραδίδοντάς τους μία καραμπίνα που είχε επάνω του.
