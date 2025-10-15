Συναγερμός στο Κρυονέρι: Άνδρας απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα – Παραδόθηκε στην αστυνομία

Συναγερμός σήμανε στο Κρυονέρι, στην οδό Ελπίδος, καθώς άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Ο ίδιος έλεγε ότι έχει καραμπίνα, ενώ ο χώρος αποκλείστηκεί από αστυνομικούς και έφτασε ειδικός διαπραγματευτής της αστυνομίας.

Στελέχη της Αστυνομίας κατάφεραν να τον αφοπλίσουν, παραδίδοντάς τους μία καραμπίνα που είχε επάνω του.

